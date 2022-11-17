Лидеры G20 завершили саммит на Бали заявлением о конфликте на Украине и его последствиях

Лидеры стран «Большой двадцатки» завершили саммит в Индонезии принятием итоговой декларации, содержащей оценку конфликта на Украине и его влияния на мир. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«Большинство стран осудили спецоперацию на Украине и подчеркнули, что она обостряет существующую нестабильность в глобальной экономике. Прозвучали и другие точки зрения и разные оценки ситуации и санкций», — приводит издание цитату из текста коммюнике.

Возглавлявший российскую делегацию министр иностранных дел Сергей Лавров по этому поводу заметил: «Запад добавил фразу, что „многие делегации осудили Россию“. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно».

Помимо этого, в итоговом заявлении саммита подчеркивается, что страны G20 продолжат «обеспечивать единые правила игры и честную конкуренцию, чтобы способствовать созданию благоприятной для всех торговой и инвестиционной среды».

Документ также содержит ряд иных деклараций. В том числе в позитивном ключе упоминается зерновая сделка, которую РФ и Украина летом заключили с Турцией и ООН, «о беспрепятственных поставках зерна, продовольствия и удобрений».

Саммит G20 проходил на индонезийском острове Бали 15 и 16 ноября. По информации СМИ, согласованию декларации предшествовали несколько дней разногласий между дипломатами стран Запада с одной стороны и представителями России и Китая — с другой.