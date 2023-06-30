Лидеры ЕС поддержали план по введению налога на прибыль от замороженных активов РФ

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе решили изучить возможность введения налога на прибыль, которую приносят замороженные активы Центрального банка России. Полученные средства предполагается потратить на восстановление Украины, сообщает агентство Bloomberg.

Ожидается, что российские активы в ЕС принесут около 3 млрд евро прибыли. Более половины от замороженных 200 млрд евро (217 млрд долларов) находится в наличных деньгах и депозитах, а «значительная часть» от оставшихся средств — в ценных бумагах, которые будут превращаться в деньги по мере наступления срока их погашения в ближайшие два-три года.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обещала, что представит план до летних каникул, но на данный момент сроки, когда он все-таки будет сформулирован, неясны. Проблема заключается в количестве препятствий, которые еще предстоит преодолеть, пояснили анонимные собеседники издания.

Так, некоторые лидеры поддержали высказанные прежде опасения Европейского центрального банка, что использование доходов от активов может побудить другие государства отказаться от евро как резервной валюты. Сторонники плана уверены, что риски остались в прошлом, так как блокировка активов Центробанка РФ после начала широкомасштабного конфликта на Украине не вызвала такой реакции.

Теперь Евросоюз будет искать поддержки у стран «Большой семерки». Впрочем, по мнению одного из источников, план всё же останется предложением ЕС, а не «Группы семи». Администрация Президента США Джо Байдена проинформирована об инициативе, власти Великобритании поддерживают ее.

Переговоры будут продолжаться, и, несмотря на все опасения, предложенный план будет реализовать легче, чем альтернативные варианты. Чтобы он получил официальный статус, руководство ЕС должно заручиться поддержкой ключевых стран-членов, особенно Франции и Бельгии, где и находится больше всего активов, констатирует агентство.

Ранее в Евросоюзе пришли к выводу, что на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы невозможно. В апреле Еврокомиссия признала, что замороженные средства придется вернуть Центробанку РФ после завершения вооруженного противостояния.