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Лидеры БРИКС полностью поддержали председательство России и саммит в Казани
Лидеры стран — членов БРИКС полностью поддержали председательство России в 2024 году и проведение саммита в Казани. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам события в Йоханнесбурге.
«Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка выражают свою полную поддержку России в связи с ее председательством в БРИКС в 2024 году и проведением 16-го саммита БРИКС в российском городе Казань», — говорится в документе.
Напомним, что в этом году председательство возложено на Южноафриканскую республику. Ранее ее Президент Сирил Рамафоса назвал шесть государств, чье членство в БРИКС начнется с июля 2024 года.
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