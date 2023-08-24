Лидеры БРИКС полностью поддержали председательство России и саммит в Казани

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Лидеры стран — членов БРИКС полностью поддержали председательство России в 2024 году и проведение саммита в Казани. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам события в Йоханнесбурге.

«Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка выражают свою полную поддержку России в связи с ее председательством в БРИКС в 2024 году и проведением 16-го саммита БРИКС в российском городе Казань», — говорится в документе.

Напомним, что в этом году председательство возложено на Южноафриканскую республику. Ранее ее Президент Сирил Рамафоса назвал шесть государств, чье членство в БРИКС начнется с июля 2024 года.