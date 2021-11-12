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Ру Тат
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Здоровье
12 ноября 2021  18:11

Лидеры АТЭС решили содействовать друг другу в обмене вакцинами и снизить их цену

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Для успешной борьбы с пандемией коронавируса Covid-19 лидеры стран — членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в итоговой декларации саммита приняли решение содействовать друг другу в обмене вакцинами от коронавируса, а также снизить их стоимость. Мероприятие транслировал телеканал «Россия 24». 

Лидеры стран — членов организации также договорились продолжить работу по поддержанию глобальных усилий в «справедливом распределении вакцин и расширению их производства и поставок». Для достижения этих целей они договорились о добровольной передаче технологий производства при взаимном согласии сторон.

Стоимость вакцин, согласно принятому АТЭС документу, также будет снижена. «Добровольно снизить стоимость вакцин от Covid-19 и связанных с ними основных медицинских товаров», — говорится в одном из пунктов декларации.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает возникновения более опасных мутаций коронавируса, о чем сообщало ИА «Татар-информ». 

#Владимир Путин #декларация #Коронавирус #саммит АТЭС
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