На главную ТИ-Спорт 20 августа 2025 12:30

Лидерство «Локо», позор Карпина и провал «Зенита» со «Спартаком»: итоги первых туров РПЛ

В РПЛ прошло уже пять туров, по которым можно делать некоторые выводы. Например, Семак в «Зените» уже практически изжил себя, «Спартак» идет на 13-м месте, Карпин не справляется в топ-клубе - «Динамо». Настоящим фаворитом выглядят «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА. О главных итогах старта РПЛ - в материале «ТИ-Спорта».

Фото: fc-zenit.ru

Фавориты пробивают дно

Первый и самый «острый» итог – фавориты плетутся в середине-конце таблицы РПЛ. Это «Спартак», «Зенит» и московское «Динамо». И причины провалов у всех разные.

У «красно-белых», например, опять начались мытарства со стартовым составом. Клубу очень не хватает качественного правого защитника. Хотя эту проблему, возможно, удастся решить, поскольку «Спартак» активно занимается приобретение Ильи Самошникова у «Локомотива». Сам Деян Станкович начинает чрезмерно нервничать. Его команда сейчас идет на 13-м месте в таблице – худший старт за 14 лет.

Сергей Семак же ставит «Зениту» достаточно примитивный футбол. При наличии в составе таких игроков, как Максим Глушенков, Андрей Мостовой и Педро команда играет забросами и от обороны вместо атакующего и яркого футбола. Команда с берегов Невы идет на девятом месте в таблице.

«Динамо» под руководством Валерия Карпина валится из-за несоответствия состава той игре, который привык ставить наставник. К тому же футболисты стали часто травмироваться – видимо, Карпин слишком резко стал перестраивать тренировочный процесс. Обо всем этом мы рассказывали. Сейчас команда не обладает таким же острым нападением, как в прошлом сезоне, а больше походит на крепкого середняка. «Бело-голубые» располагаются на 11-й строчке первенства.

Фото: pfc-cska.com

Челестини рвет РПЛ и метит ЦСКА в чемпионы

Перед стартом сезона «армейцы» понесли серьезные потери – клуб покинул главный тренер Марко Николич, который сделал ЦСКА лучшей командой весны того сезона. Но его сменщик Фабио Челестини уже 12 июля стал успокаивать фанатов, победив «Краснодар» (1:0) и взяв Суперкубок России.

Но тогда «красно-синие» больше играли в футбол Николича. А что сейчас? В данный момент мы видим ЦСКА такой же крепкой командой с сильной обороной. Однако теперь она менее «сухая» – фланги стали куда более скоростными, комбинаций стало больше. Данил Круговой по-новому раскрылся – уже оформил 3+1 в пяти матчах. В минувшем сезоне он набрал всего 1+2 в 24 играх. Как итог – разгром «Рубина» (5:1) и «Динамо» (3:1) в последних двух турах, хотя «бело-голубых» от пущего разгрома спасли судейские ошибки.

Челестини пришел в Москву после победы в швейцарской Суперлиге с «Базелем». И пока что ЦСКА показывает чемпионский грамотный футбол. Посмотрим, хватит ли команды на дистанции.

Фото: fclm.ru

«Локомотив» – лидер, «Краснодар» идет вторым

Но поговорим теперь о настоящем лидере РПЛ. Это «Локомотив» – клуб, у которого в стартовом составе стабильно играет 9-11 отечественных игроков. Лишь один Сесар Монтес стабильно выходит в старте из легионеров.

Ничего сверхъестественного в лидерстве «железнодорожников» нет. Молодежь команды, которая еще и в прошлом сезоне играла в основе, заматерела. А к тому составу придали опыта за счет приобретения Николая Комличенко и Зелимхана Бакаева. Ну и Алексей Батраков все так же феерит – шесть голов в пяти турах, пока что лучший бомбардир сезона. Клуб уже успел победить «Краснодар» (2:1) и «Спартак» (4:2), всего у команды Михаила Галактионова четыре победы и одна ничья. Такой «Локомотив» будет очень сложно сбить с первого места. Главное, чтобы команда сама себе не придумала проблем, как произошло в прошлом сезоне.

А что насчет действующего чемпиона? Команда Мурада Мусаева в целом неплохо проводит сезон. Четыре победы и лишь одно поражение от сильного на старте «Локомотива». Однако сомнения по поводу повторения триумфа все равно есть.

Неизвестно, останется ли лидер команды Эдуард Сперцян. С большой долей вероятности он перейдет в «Саутгемптон», о чем мы писали ранее. В таком случае у «быков» возникнут кадровые проблемы, поскольку прямой качественной замены Эдуарду нет. И по сравнению с «Локомотивом» могут возникнуть вопросы по мотивации. У «красно-зеленых», опять же, молодые игроки с горящими глазами. А «быки» после первого в истории чемпионства могут умерить аппетиты.

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» всерьез хочет в топ-6

В том сезоне команда Рашида Рахимова остановилась в шаге от элиты российского футбола – на седьмом месте. Но сейчас ситуация может здорово измениться.

Три фаворита, как мы указали выше, плетутся в хвосте таблицы. А сами казанцы сохранили Мирлинда Даку и наконец усилили самую хлипкую позицию, приобретя защитника Дениля Мальдонадо (который, правда, из-за повреждений пока не сыграл). В текущем сезоне РПЛ у «Рубина» три победы и классный домашний спарринг с «Зенитом» (2:2), где спорный пенальти спас питерцев. По сути, из откровенных неудач лишь одна игра – с ЦСКА (1:5).

Если такой игры казанцев хватит на дистанцию сезона, то она спокойно закрепится в топ-6. Впереди у «Рубина» матч со «Спартаком» у себя дома – там амбиции казанской команды будут видны еще яснее.

Фото: fc-baltika.ru

Как там «пердивщики»?

Интересная ситуация с выходцами из Первой лиги. Один из них просто великолепен, а второй – никакой. Первый – «Балтика», а второй – «Сочи».

Андрей Талалаев выстроил в Калининграде мощнейшую систему и дисциплину. К тому же клуб качественно усилился перед РПЛ – купили Аймана Мурида, Чинонсо Оффора и других. В итоге – разгром «Спартака» (3:0), ничья с «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (1:1) и пятое место в РПЛ. Причем в игре с «бело-голубыми» «Балтика» выглядела явно лучше, а с «железнодорожниками» все решил эпизод, когда Оффор не попал с пяти метров в пустые ворота.

Что касается «Сочи», то там все плачевно. «Южане» в начале матча создают иллюзию команды с крепкой обороной, но спустя время рушатся. Так было с «Локомотивом» (0:3), когда пропустили все голы за 10 минут до конца. И с «Краснодаром» (1:5), когда все пять мячей залетели во втором тайме.

В итоге «Балтика» сейчас играет как топ-клуб по меркам РПЛ. А «Сочи» пока что главный кандидат на вылет. Посмотрим, как все изменится.

Фото: fc-akhmat.ru

Короткой строкой

«Крылья Советов» после коррупционного скандала и «Ахмат», вопреки ожиданиям, идут очень хорошо. Самарцы расположились на шестой строчке РПЛ. Грозненцы же идут седьмыми, и после смены Александра Сторожука на Станислава Черчесова сумели «грохнуть» «Зенит» (1:0).

«Акрон» закрепился в середине таблицы, идет на восьмом месте. Очень хорош его лидер Артем Дзюба, почти в 37 лет играющий на высоком уровне. На его счету два гола и две передачи в пяти турах.

«Оренбург» и «Пари НН», оставленные в РПЛ после скандально исключенных «Торпедо» и «Химок», идут в хвосте таблицы. Но если оренбуржцы могут давать бой фаворитам, например, ЦСКА (0:0), то нижегородцы уступили четыре раза и победили только затухающую Махачкалу (2:0). «Оренбург» идет на 10-м месте, а «Пари НН» – на 15-м. Возможно, стоило дать второй шанс «Уралу», который сейчас очень хорош в Первой лиге, вместо сохранения этих двух клубов.

«Ростов» в этом сезоне стартовал слабо – сейчас он находится на 14-м месте. Справедливости ради, календарь был трудным – «Зенит» (1:2), «Динамо» (0:1) и «Рубин» (0:1). В минувшем сезоне Джонатан Альба неплохо руководил командой после ухода Карпина. Удержит ли он клуб в этом сезоне?

