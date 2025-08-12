Сперцяна ждут в «Саутгемптоне»: засияет или станет очередным потухшим талантом из РПЛ?

Последние дни в СМИ циркулирует информация об интересе «Сатугемптона» из английского Чемпионшипа к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Какие риски есть у этого перехода, почему полузащитнику стоит перейти к «святым» и что будет с «Краснодаром» - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: fckrasnodar.ru

Сперцян может оказаться в Саутгемптоне

Этим летом полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна куда только не сватали. Говорилось о «ПСЖ», затем про «Жирону». А теперь на радарах замаячил английский «Саутгемптон», выступающий в Чемпионшипе.

На днях СМИ сообщали, что игрока англичане готовы выложить 12 млн евро. А переговоры «Саутгемптона» с «Краснодаром» находятся на продвинутой стадии. Агент Сперцяна Вадим Оганян же заявил Sport24, что Эдуарда «видят системообразующим игроком, первой скрипкой» в английской команде. Вчера стали известны детали контракта – как сообщают СМИ, Эдуарду будут платить 1,9 млн евро в год, а сам контракт будет действовать четыре года.

Сегодня ночью же Armenie Football сообщил, что Сперцян уже согласился перейти в английскую команду. А главный тренер «Саутгемптона» Уилл Стилл планирует выстраивать игру вокруг Эдуарда. «Краснодар» и «Святые» обсудят трансфер на этой неделе, судьба игрока зависит от решения «быков».

Поначалу кажется, что информация хорошая. Сперцян после сильного чемпионского сезона в «Краснодаре» наконец пойдет на повышение в Европу. Однако нюансы все равно есть.

Фото: fckrasnodar.ru

Пожертвует ли Эдуард комфортом ради карьеры?

В первую очередь вопрос по комфорту. Сперцяном, повторимся, интересуются в клубе из Англии, но не АПЛ, а Чемпионшипа. Стадионы, базы и в целом условия пребывания обитателей этой лиги не столь комфортные, как в РПЛ. Например, «Ozon Арена» «Краснодара» была открыта в 2016-м, она комфортная, имеет отопление для зрителей. «Сейнт Мэри Стадиум» же была построена в 2001-м и является по архитектурным меркам старой, а изысков не имеет.

С финансами пока особых проблем нет. По информации СМИ, в «Краснодаре» он получает 2 млн евро в год. Что на 100 тыс. больше, чем предлагают в Англии – не велика разница. Но не исключено, что в следующем сезоне «быки» «насыпят» огромную сумму армянину из-за ужесточения лимита на легионеров. Готов ли будет Сперцян рискнуть «местом под солнцем» ради шанса на повышение в карьере?

Фото: southamptonfc.com

А что насчет конкуренции в составе?

Но отставим бытовой вопрос. Есть и другие факторы. К примеру, игровые. Выиграет ли Сперцян конкуренцию на Туманном Альбионе? Шансы есть. Поскольку на его позиции в «Саутгемптоне» играют 24-летний Альберт Гренбек и 19-летний Ромео Акачукву. Датчанин в минувшем сезоне отыграл за «Ренн» 16 матчей во французской Лиге 1, где забил два мяча и отдал одну передачу. Акачукву же вообще перешел в основную команду из U-21.

Сперцян же в минувшем сезоне настрелял 11 голов и отдал шесть передач в 28-и играх РПЛ. А в нынешнем уже забил мяч и отдал три передачи в четырех встречах. Понятно, что уровень Российской Премьер-лиги и Французской Лиги 1, за которую играл Гренбек, разнится. Но в любом случае цифры у Эдуарда куда внушительнее. Поэтому проблем у Сперцяна с игровым временем возникнуть не должно (что выше уже подтверждал его агент). Скорее всего, Эдуарда видят игроком основы или в паре с Гренбеком. В то время как Акачукву – подрастающее поколение, которое будет набираться опыта у более старших партнеров.

Фото: fckrasnodar.ru

Не зачахнет ли Сперцян в Европе?

Но помимо вышеназванных пунктов есть еще один - вероятность просто раствориться в Европе. Кто за последние годы уехал из РПЛ и действительно закрепился за рубежом? На ум приходит лишь Александр Головин. И с огромной натяжкой Александр Кокорин, который отыграл пару сезонов в «Фиорентине» после ухода из «Спартака», а сейчас хорошо выступает за кипрский «Арис Лимасол». А вот примеров, когда футболист из РПЛ терялся в Европе, куда больше. К примеру, Федор Чалов, одна из звезд ЦСКА, уехал в греческий ПАОК и там затух (три гола и четыре передачи в 26-и играх Суперлиги Греции). Алексей Миранчук выиграл Лигу Европы с «Аталантой», но был все сезоны в Бергамо «баночником».

Да, Сперцян – очень одаренный футболист по меркам РПЛ. Но есть риск: а вдруг его талант недостаточен для стабильной игры в Европе? В России по уровню выступлений он действительно может казаться уникумом, а за рубежом – обычным футболистом. Особенно эта проблема остро стоит из-за отстранения наших клубов от международных выступлений – еще труднее отследить настоящий уровень российских команд.

Фото: fckrasnodar.ru

Сперцяну стоит согласиться на переезд в Саутгемптон?

С возможными проблемами разобрались. Теперь разберем аргументы за этот переход. Во-первых, это настоящий шаг вверх в карьере. Чемпионшип хоть и уступает РПЛ по комфорту, но сама лига, будем откровенны, сильнее. Начиная с мастерства исполнителей, заканчивая уровнем конкуренции. Это натуральный английский футбол, пусть и второго по силе дивизиона.

Во-вторых, «Саутгемптон» – достаточно комфортная ступень для того, чтобы «вкатиться» в Европу. Как мы уже писали ранее, Эдуарду следует пойти в ту европейскую команду, где проще будет пробиться в основной состав. В-третьих, уже в «Саутгемптоне» Сперцян может заявить о себе на всю Европу. «Святые» имеют хорошие шансы на выход в АПЛ, и если Эдуард выйдет вместе с ними в высшую лигу – это будет весомым достижением в его трудовой книжке.

Причем подобный путь уже проделывали выходцы из РПЛ. Например, Хвича Кварацхелия после ухода из «Рубина» сначала поиграл один сезон в «Динамо» из Батуми, откуда уже и переехал в «Наполи». У Сперцяна же обстоятельства даже получше – он будет играть не в грузинском чемпионате, а в английском.

Или, например, самый яркий недавний пример – Вильсон Изидор. В минувшем сезоне нападающий оказался не нужен «Зениту» – ушел в «Сандерленд». И помог «черным котам» выйти в АПЛ, попутно настреляв 13 голов и отдав две передачи в 46-и играх Чемпионшипа.

Вообще, Сперцяну можно пойти на риск и переехать в Англию. Тем более главный тренер «святых» Уилл Стилл ценит молодых амбициозных игроков, которые играют в прессингующий атакующий футбол. Эдуард как раз подходит под эти критерии. К примеру, в минувшем сезоне Сперцян совершал примерно 3,3 подбора и выигрывал 4,3 единоборства за игру.

«Я не люблю сидеть, ждать и быть пассивным. Я бы хотел, чтобы команда доминировала, прессинговала и была максимально агрессивна», – говорил о своем стиле игры Стилл.

Главное, чтобы его талант и навыки действительно позволили играть на европейском уровне. Иначе он потухнет, как, например, Чалов.

Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодару» придется искать усиления или жертвовать атакующим потенциалом

А что станет с самим «Краснодаром», если Сперцян все же уйдет? Как минимум, стоит сказать, что нынешние атакующие полузащитники в лице Никиты Кривцова и Данилы Козлова откровенно не потянут роль замены Эдуарда. Оба не могут пробиться в старт, а с первых минут лишь сыграли в Кубке России с «Крыльями Советов» (1:2). Но Никита в статусе лавочника хотя бы сумел отличиться голом в игре с «Оренбургом» (1:0), выйдя на 74-й минуте. А у Козлова по-прежнему нули в графе результативных действий.

Как бы там не было, до роли лидера, которую исполняет Сперцян, Кривцов и Козлов пока не доросли. А что касается приобретенных полузащитников, то тут тоже есть нюанс. Например, Дуглас Аугусто, которого купили у французского «Нанта», играет не в атакующей линии полузащиты, а чуть ниже. Гаэтан Перрен же пока успел поиграть лишь в Кубке с «Крыльями», где вышел на замену. Однако в Лиге 1 он стабильно играл в центре, а не атаке полузащиты.

В таком случае для «Краснодара» есть несколько вариантов. Самый очевидный из них – надо искать на рынке замену Эдуарду. Если же этого сделать не удастся, то команде придется жертвовать атакующим потенциалом и переходить к более сдержанному футболу, поскольку из нынешних футболистов вряд ли кто-то подходит на амплуа Сперцяна.