Альметьевск объявил сбор помощи для пострадавших в Орске

В городе Орске Оренбургской области в результате сильного паводка прорвало дамбу. По инициативе главы Альметьевского района Тимура Нагуманова в Альметьевске организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей соседнего региона.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, пункт сбора организован в Молодежном центре. Сегодня он будет работать с 13 до 20 часов, завтра и в последующие дни с 8 до 20 часов.

Все неравнодушные жители города могут принять участие в сборе помощи. Необходимо принести теплые одеяла, футболки, штаны, кофты, нижнее белье, а также верхнюю одежду. Также можно принести постельное белье, полотенца, мыло, туалетные принадлежности.

Жители Орска нуждаются и в детских вещах — обуви, памперсах, влажных салфетках, одноразовых пеленках, антисептических салфетках.

Из продуктов питания необходимы питьевая вода, консервы, каши и супы быстрого приготовления, сгущенное и сухое молоко, галеты, сухари, детское питание, смеси, бутылочки с сосками, консервированное для детей постарше — до 2-х лет, детские мясные консервы, детская вода в бутылках.

Из лекарств требуются перевязочные бинты, вата, гипс медицинский, антисептики, антибиотики, обезболивающие, сосудорасширяющие, нейролептики, а также жаропонижающие средства.

Технические приспособления — аккумуляторы на солнечных батареях, любые другие аккумуляторы, электрогенераторы, спички, свечи, фонарики, зажигалки, одноразовая посуда и термосы.

Напомним, в Орске после прорыва дамбы эвакуировали 711 человек. Всего в зону подтопления в городе попали 4 204 жилых дома с населением 10,8 тысяч человек, в том числе 3 375 детей, а также 13 социально значимых объектов. Дамба в результате прорыва разрушилась полностью. Объем сброса воды с Актюбинского водохранилища продолжает расти.