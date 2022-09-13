Лидер сборной Боснии и Герцеговины отказался сыграть в товарищеском матче против России

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич прокомментировал предстоящий товарищеский матч против национальной команды России. По словам футболиста, о подготовке игры ему сообщил спортивный директор сборной Звездан Мисимович.

«Я сказал ему, что в данный момент с ними нет смысла играть, потому что в отношении российской команды действуют санкции ФИФА и УЕФА. Лично я ничего не имею против российских футболистов, но если буквально все решили не играть с Россией, то и мы должны быть солидарны и отказываться. Я просто не могу сыграть такой матч», — цитирует Пьянича издание DAZN.

Напомним, сборная России отстранена от официальных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.