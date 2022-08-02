Лидер Первой лиги «КАМАЗ» пополнился защитником «СКА-Хабаровска»

«КАМАЗ» заключил контракт с защитником хабаровского СКА Александром Денисовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Набережных Челнов.

Отмечается, что футболист перешел из команды Романа Шаронова в стан «автозаводцев» на правах свободного агента, а соглашение футболиста с клубом будет рассчитано до лета 2023 года.

Всего на счету 33-летнего центрального защитника 166 матчей в Первой лиге, а также 56 игр в Премьер-лиге. За «КАМАЗ» Денисов будет выступать под номером «14».

Стоит отметить, что после трех побед в трех матчах татарстанский клуб сенсационно возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.

В следующем туре 7 августа «КАМАЗ» примет дома «Краснодар-2». Начало игры в 18.00 по московскому времени.