Лидер партии ЛДПР в Татарстане: «Избиратели верят, что каждый их голос будет учтен»

Координатор Татарстанского регионального отделения ЛДПР Владимир Сурчилов рассказал ИА «Татар-информ» о причинах высокой явки избирателей в Татарстане, а также о том, в какой атмосфере проходило голосование в республике.

«Избирательная кампания в этом году прошла без каких-либо эксцессов, спокойно. Со стороны кандидатов не было провокационных действий, все кандидаты агитировали за себя, не боролись друг с другом. Это и есть высшая точка, когда кандидаты и партии не борются друг с другом, а, наоборот, привлекают избирателей, чтобы избиратель именно голосовал за них. Избиратель выбирает того кандидата, который смог убедить его, что сделает много полезного благодаря своим программам. Чем больше профессионалов в избирательном процессе, тем лучше. Тогда избирательный процесс не превращается в клоунаду. Избирательный процесс должен быть юридическим процессом в первую очередь, когда партии и кандидаты представляют свои программы», — отметил собеседник агентства.

По предварительным данным ЦИК РТ, на 18.00 явка в Татарстане составила почти 75%.

«Это одна из самых высоких явок в Приволжском федеральном округе — это говорит о том, что люди в Татарстане очень охотно идут и голосуют на избирательных участках, так как в первую очередь они верят: их голос будет учтен. Для этого в республике делается очень многое», — отметил Владимир Сурчилов.

В качестве примера лидер регионального отделения партии привел организацию системы видеонаблюдения на участках, которая делает процесс открытым. «Оно прозрачное именно для участников процесса. Те, кто хотел наблюдать за процессом, должен был зарегистрироваться. Как например, партия ЛДПР зарегистрировалась, завела свой аккаунт, получила доступ. Нам предоставили возможность наблюдать за этим процессом», — поделился Владимир Сурчилов.