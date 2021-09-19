Явка на думских выборах в Татарстане к 18.00 достигла почти 75%

За два часа до окончания голосования явка на выборах депутатов в Госдуму РФ в Татарстане составила почти 75%. Об этом сообщает в своем телеграм-канале Центризбирком РТ.

«По данным ГАС „Выборы“ на 18:00 19 сентября в Татарстане проголосовало 74,9% от общего числа избирателей», — говорится в сообщении.

Сегодня в 8 часов вечера завершаются выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва, которые шли с 17-го по 19 сентября. Параллельно в Татарстане проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.