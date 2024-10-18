Лидер КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите БРИКС в Казани

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 22-24 октября прибудет в Казань для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

«По приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Председатель КНР Си Цзиньпин с 22 по 24 октября посетит город Казань для участия в шестнадцатом саммите лидеров стран БРИКС», – сказала представитель внешнеполитического ведомства, ее заявление размещено на сайте МИД КНР.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем примут представители более чем 30 государств.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в итоговой декларации саммита БРИКС будет отражен консолидированный подход глав государств-участников объединения по основным вопросам мировой повестки.