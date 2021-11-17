В Казани стартовал громкий процесс по делу ОПГ «Третья коробка»

Сегодня Верховный суд Татарстана начал рассмотрение масштабного уголовного дела участников ОПГ «Третья коробка». На скамье подсудимых оказались 17 человек. Им предъявлено обвинение в бандитизме, хулиганстве, разбоях, грабежах и других тяжких преступлениях.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

По версии следствия, группировка действовала с 2014 года. Участников ОПГ задержали летом 2019 года. Лидеров группы, в том числе предполагаемого организатора Артура Кунаева отправили в СИЗО, остальные находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде.

К слову, большинство подсудимых свою вину не признают.

Предполагается, что сегодня прокурор огласит текст обвинительного заключения.