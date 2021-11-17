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Происшествия
17 ноября 2021  10:30
Алина Файзрахманова

В Казани стартовал громкий процесс по делу ОПГ «Третья коробка»

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Сегодня Верховный суд Татарстана начал рассмотрение масштабного уголовного дела участников ОПГ «Третья коробка». На скамье подсудимых оказались 17 человек. Им предъявлено обвинение в бандитизме, хулиганстве, разбоях, грабежах и других тяжких преступлениях. 

 

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

По версии следствия, группировка действовала с 2014 года. Участников ОПГ задержали летом 2019 года. Лидеров группы, в том числе предполагаемого организатора Артура Кунаева отправили в СИЗО, остальные находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде. 

К слову, большинство подсудимых свою вину не признают.

Предполагается, что сегодня прокурор огласит текст обвинительного заключения.

#суд #ОПГ #Верховный суд
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