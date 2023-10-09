Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в сентябре перенес инфаркт

Российский рок-музыкант Юрий Шевчук в сентябре этого года перенес инфаркт миокарда. Об этом сообщается на сайте группы ДДТ, лидером которой он является.

Сейчас рокер «проходит обязательный курс реабилитации для окончательного восстановления здоровья, который продлится до середины декабря 2023 года», уточняют в группе.

Соответственно, ранее запланированные концерты ДДТ в столице Израиля Тель-Авиве, столице Сербии Белграде и кипрском Лимассоле переносятся на новые даты (6 января, 10 января и 11 мая соответственно). Все приобретенные билеты действительны и не требуют обмена.

«Юрий чувствует себя хорошо. Всем Добра и Мира! До встречи на концертах», — сказано в сообщении.

В августе 2022 года Советский суд Уфы признал Шевчука виновным в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал на 50 тыс. рублей. Поводом стала его речь на майском концерте в столице Башкортостана: он высказался по поводу специальной военной операции (СВО) на Украине и границ понятия «Родина».