Лидер ДДТ Шевчук оштрафован на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС России

Советский суд Уфы признал виновным лидера группы ДДТ Юрия Шевчука в дискредитации Вооруженных Сил России и оштрафовал его на 50 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

Ситуация произошла на концерте группы 18 мая. Тогда Шевчук со сцены высказался о своем отношении к спецоперации на Украине. Его слова, отметили в полиции, слышали 8 тыс. зрителей, есть и видео, подтверждающие произошедшее.

На заседании в Уфе Шевчук не присутствовал и не участвовал в онлайн-формате. Как объясняет издание, он находится на карантине после контакта с Covid-пациентом и плохо себя чувствует. В письменном формате он объявил суду, что «является пацифистом».

«Суд постановил признать виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сказала судья Егорова.