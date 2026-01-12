Личные подсобные хозяйства РТ за 10 лет получили господдержку на 5 млрд рублей

За десять лет из бюджета Татарстана на поддержку личных подсобных хозяйств направлено около 5 млрд рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.

«Больше всего средств было выделено на содержание дойного стада – свыше 3 млрд рублей – и на строительство мини-ферм молочного направления – более 700 млн рублей. В Татарстане осуществляется беспрецедентная в масштабах страны поддержка ЛПХ из бюджета республики», – отметили в министерстве.

В прошлом году ЛПХ получили господдержку на сумму 612 млн рублей по пяти направлениям. В частности, на строительство мини-ферм молочного направления было выделено 70 млн рублей; приобретение товарного и племенного поголовья нетелей и первотелок –16 млн рублей; содержание коров и коз – 419,6 млн рублей; содержание кобыл старше трех лет – 26 млн рублей; приобретение молодняка птицы – 80 млн рублей.

Подробнее о ситуации с поддержкой личных подсобных хозяйств в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».