Личное доверие Минниханову: Фаррахов высказался о встрече Путина с Раисом РТ

Главный итог встречи Президента России Владимира Путина с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым – это доверие к сегодняшней власти и вектору, которого придерживается республика. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

«Главный итог – доверие к сегодняшней власти и вектору, которого придерживается Татарстан. Республика и в дальнейшем будет использоваться на самых необходимых для РФ позициях. Это итог личного доверия к руководителю субъекта Рустаму Нургалиевичу Минниханову», – считает Фаррахов.

Республика является опорным регионом по многим позициям, отметил парламентарий. Среди них он назвал социально-экономические преобразования, успехи в строительстве и сельском хозяйстве, промышленный рост, помощь новым территориям и др.

«Самое главное – это доверие руководителя государства республике Татарстан и полное одобрение руководства Татарстана», – заключил парламентарий.

Напомним, Путин принял Минниханова сегодня в Кремле. Полную расшифровку беседы читайте в материале: «Путин — Минниханову: «Давно не виделись, Рустам Нургалиевич. Как дела?»».