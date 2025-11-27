news_header_top
Общество 27 ноября 2025 19:14

Лицеисты Казани представляют Россию на Китайской олимпиаде по математике

Шесть школьников представляют Россию на Китайской национальной олимпиаде по математике, которая проходит в городе Тайюане. В состав сборной РФ вошли учащиеся лицея-интерната №2 Казани и Лицея имени Н. И. Лобачевского КФУ Максим Большаков и Михаил Васильев, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В состав сборной команды России, утвержденный Министерством просвещения РФ, вошли победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников. Сборная РФ принимает участие в состязании в очном формате», – отметили в министерстве.

Китайская национальная олимпиада по математике продлится до 1 декабря. Она является тренировочной для участия в 67-й Международной математической олимпиаде, которая пройдет в Шанхае в июле следующего, 2026 года. Шесть российских школьников примут в ней участие в очном формате.

