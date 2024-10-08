«Последнее предупреждение»: сын Кадырова раскритиковал участников поп-ММА из Чечни

Со ловами критики обрушился в адрес представителей Чечни, участвующих в боях поп-ММА*, министр ЧР по физической культуре и спорту, президент ФК «Ахмат» Ахмат Кадыров.

«Ваша деятельность и поведение на ринге и за его пределами вызывают глубокую озабоченность и порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем», – отметил сын главы Чечни в своем телеграм-канале.

Ахмат Кадыров напомнил о культуре чеченского народа, неотъемлемой частью которой является достойное поведение каждого представителя Чечни.

«Несмотря на многочисленные предупреждения, вы продолжаете вести себя так, словно не осознаете последствий своих действий. Мы не можем оставаться равнодушными к тому, как ваше поведение подрывает уважение к нашему народу и культуре», – написал Кадыров.

Он отметил, что данная публикация является последним предупреждением.

«Прекратите свою деятельность в поп-ММА, так как она противоречит нашим традициям и ценностям. В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение», – подчеркнул министр.

*Бои с участием непрофессионалов – артистов, блогеров и других людей из шоу-бизнеса.