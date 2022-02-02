Татарстан направит почти 200 млн рублей на подведение газа к домам льготников

Из бюджета Татарстана в этом году будет выделено 195 млн рублей для возмещения затрат на подведение газа до домов и приобретение газового оборудования. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев.

Субсидии смогут получить две категории граждан. Первая — ветераны Великой Отечественной войны, многодетные семьи, инвалиды первой и второй группы, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида и семьи со среднедушевым доходом ниже 10 тыс. рублей. Вторая категория — это семьи со среднедушевым доходом от 10 тыс. рублей до 19 тыс. рублей.

Те, кто попадает в первую категорию, смогут возместить расходы на сумму до 80 тыс. рублей, во вторую — до 60 тыс. рублей.

При этом по программе социальной догазификации газопровод бесплатно будет подведен к границе участка, напомнил замминистра. Симбиоз двух программ позволит малообеспеченным семьям полностью бесплатно газифицировать дома.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в текущем году планируется догазифицировать 8,5 тыс. домов. Всего в программу до 2023 года включены 9,3 тыс. домовладений.

Программа социальной газификации реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.