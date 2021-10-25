Льготная ипотека на новостройки в Татарстане выдана на 51 млрд рублей

В Татарстане с начала действия льготной ипотеки на новостройки выданы займы на 50,9 млрд рублей. Это следует из данных ДОМ.РФ.

Всего жителям Татарстана было предоставлено 18,6 тыс. льготных кредитов.

Льготная ипотека выдается на сумму до 3 млн рублей по ставке 7% годовых, которую банки по своему усмотрению могут снижать. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья.

По решению Правительства РФ программа будет расширена на индивидуальное жилищное строительство. Оформить кредит можно будет либо на строительство частных домов, либо на покупку готовых объектов у застройщиков.

Президент Гильдии риэлторов Татарстана Андрей Савельев положительно оценил решение Правительства России о расширении льготной ипотеки.

«Эта мера простимулирует сектор строительства на загородном рынке жилья. Тем более что спрос на загородную недвижимость в республике растет, как и цены на частные дома. К примеру, если рост цен на новое жилье в Татарстане в 2021 году приостановился и составил не более 5%, на вторичку — около 10%, то на загородную недвижимость цены выросли до 15%. Обусловлено это и запредельно высокими ценами на квартиры, и тем, что в отличие от других регионов, где загородная недвижимость ценится выше городских квартир, в Татарстане стоимость квадратного метра в загородном доме выходит раза в два ниже, чем в квартире. Поэтому льготная ипотека на загородные дома, уверен, будет востребована. Однако и роста цен в этом секторе не избежать, и данное решение их также простимулирует», — считает Савельев.

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