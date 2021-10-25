Льгота на частное: Правительство России предложило дешевые займы на постройку домов

Ипотека на частные дома, которую давно ожидали на рынке, фактически появилась. Правительство России расширило программу льготной ипотеки под 7% – если раньше по ней можно было купить квартиру в новостройке, то теперь и загородный дом. Какие условия предлагаются и будут ли они востребованы, выяснило ИА «Татар-информ».

Ипотека на частные дома, которую давно ожидали на рынке, фактически появилась

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Льготные кредиты на 30 млрд рублей

Представляя решение о льготной ипотеке на заседании Правительства РФ, Михаил Мишустин, сообщил, что оно принято по поручению Президента России Владимира Путина.

Мишустин напомнил, что программа льготной ипотеки была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Она вызвала большой интерес у наших граждан. Ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых. И льготная ипотека была продлена еще на один год − до 1 июля 2022 года. Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства. Ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме», – отметил Мишустин.

Согласно постановлению Правительства, планируется выдать около 15 тыс. кредитов на покупку и строительство частных домов. Общая сумма займов превысит 30 млрд рублей.

«Документ откроет возможность для кредитования граждан, желающих купить или построить частный дом, по ставке 7%. Получить дешевый заем можно будет до конца действия программы льготной ипотеки – то есть до 1 июля 2022 года», – говорится в пояснительной записке к документу.

Оператор программы льготной ипотеки – ДОМ.РФ. По данным компании, оформить кредит можно будет либо на строительство частных домов, либо на покупку готовых объектов у застройщиков.

На 14 октября в республике выдано 18,6 тыс. льготных кредитов на сумму 50,9 млрд рублей Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Правительство «обкатает» льготную ипотеку на ИЖС

Путин еще летом дал Правительству и Банку России поручение разработать банковский продукт на приобретение или создание объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ипотеку должны были представить до 1 декабря.

Тогда предполагалось, что ипотека должна оформляться на типовые (стандартизированные) проекты индивидуальных жилых домов. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что это облегчит работу банкам и сократит издержки на анализ проектов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что без кредитования ИЖС нет и в целом роста объемов строительства жилья. Он рассматривал два варианта: кредитование застройщиков индивидуального типового жилья и кредитование населения, которое строит жилье на свои деньги. «Из-за того, что этого механизма нет, он (человек, – прим. Т-и) идет, берет дорогой потребкредит, начинает строить и потом ипотеку оформляет только после того, когда он построил. Как нам найти средний продукт такой?» – рассуждал вице-премьер РФ.

Вместе с тем типовые проекты и новый ипотечный продукт пока не были представлены и утверждены. По всей видимости, расширение ипотеки стало компромиссным решением выполнения поручения. Эксперты полагают, что именно с этим связан небольшой объем лимита – всего 30 млрд рублей. Средства позволят «обкатать» льготный механизм кредитования ИЖС.

Марат Хуснуллин отмечал, что без кредитования ИЖС нет и в целом роста объемов строительства жилья Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В Татарстане льготную ипотеку оформили на 51 млрд рублей

Льготная ипотека выдается на сумму до 3 млн рублей по ставке 7% годовых, которую банки, по своему усмотрению, могут снижать. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья.

В Татарстане программа пользовалась большим спросом. По данным ДОМ.РФ, на 14 октября в республике выдано 18,6 тыс. льготных кредитов на сумму 50,9 млрд рублей. Однако интерес к ней резко упал в июле, когда изменились условия программы: ставка увеличилась с 6,5% до 7% годовых, а сумма кредита для республики была снижена с 6 млн до 3 млн рублей. При том, что средняя сумма льготного кредита в Татарстане составляет 2,7 млн рублей, а ставка повысилась только на 0,5 процентных пункта.

Если год назад – в октябре за одну неделю было выдено 352 кредита на 935 млн рублей, то за последнюю отчетную неделю в этом году – всего лишь 141 кредит на 320 млн рублей. Наибольший спрос ипотека имела прямо перед датой, когда изменились условия – 1 июля – жителям республики за неделю выдали 520 кредитов на 1,8 млрд рублей.

Интерес к льготной ипотеке может подстегнуть как расширение программы на покупку частных домов, так и рост в целом ипотечных кредитов вслед за повышением Банком России ключевой ставки. В июне средняя ипотечная ставка в Татарстане достигала исторического минимума – 7,02%, вследствие ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ в июле она увеличилась до 7,46%, в августе достигла 7,7% – максимального уровня с апреля 2020 года.

Именно на долю ИЖС в республике приходится основная доля строящегося жилья – 63% Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Сельская ипотека» выглядит более привлекательной – при первоначальном взносе от 10% можно получить кредит до 3 млн рублей под ставку в 3% годовых. Средства можно направить на приобретение участка под строительство, квартиру в новостройке, готовый или недостроенный частный дом. Но у нее два минуса: недвижимость можно купить в населенном пункте, где проживает не более 30 тыс. человек, то есть в черте крупного города не получится, а лимиты по ней ограничены и очень быстро выбираются.

Льготное кредитование ИЖС даст дополнительный импульс рынку

«Социологические опросы показывают, что более 45 млн россиян хотели бы жить в собственном доме. Одновременно частное домостроение является важным ресурсом для наращивания ввода жилищного строительства в стране. Препятствием к раскрытию потенциала рынка ИЖС являются высокие ипотечные ставки. Поэтому решение Правительства РФ является своевременным и позволит большему количеству российский семей улучшить свои жилищные условия», – отметил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

По данным Татарстанстата, именно на долю ИЖС в республике приходится основная доля строящегося жилья – 63%. Всего в январе-сентябре в Татарстане было построено 2,2 млн квадратных метров жилья – на 7,6% больше, чем год назад. За 9 месяцев было введено 10,3 тыс. домов, в том числе многоквартирные дома на 26,1 тыс. квартир и 10 тыс. индивидуальных жилых домов общей площадью 1,4 млн кв. метров. Количество построенных частных домов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 16%, их площадь – на 20%.

Инфографика Татарстанстата

Заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев сообщил ИА «Татар-информ», что льготное кредитование ИЖС придаст дополнительный импульс рынку.

«Это простимулирует строительство ИЖС. Люди будут иметь возможность больше привлекать финансирование на строительство индивидуальных домов», - полагает он.

Спрос на загородную недвижимость растет, как и цены на дома

«Однозначно это будет востребованный продукт, некоторые банки уже сейчас предлагают льготную ипотеку на частные дома и люди охотно ее берут. И решение Правительства России о расширении льготной ипотеки, однозначно, простимулирует этот рынок», – сообщил ИА «Татар-информ» генеральный директор девелоперской компании ООО «КапиталИнвест» Станислав Муров.

Он пока не предполагает значительного роста цен на загородную недвижимость, в связи с внедрением льготной ипотеки, так, как это было с новостройками.

Социологические опросы показывают, что более 45 млн россиян хотели бы жить в собственном доме Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Рост цен несет скорее отлагательный характер. Вырастет спрос – вырастут закупки материалов, а вот уже это, возможно, приведет к росту цен на конечный продукт – дома. Но уверен следующий сезон 2022 года цены останутся на текущем уровне. Немаловажно, чтобы государство регулировало цены на строительные материалы производителей. И тогда мы, застройщики, готовы сохранить текущие цены на дома», – отметил Муров.

Положительно оценил решение Правительства России о расширении льготной ипотеки и президент Гильдии риэлторов Татарстана Андрей Савельев.

«Эта мера простимулирует сектор строительства на загородном рынке жилья. Тем более, что спрос на загородную недвижимость в республике растет, как и цены на частные дома. К примеру, если рост цен на новое жилье в Татарстане в 2021 году приостановился и составил не более 5%, на вторичку - около 10%, то на загородную недвижимость цены выросли до 15%. Обусловлено это и запредельно высокими ценами на квартиры, и тем, что в отличие от других регионов, где загородная недвижимость ценится выше городских квартир, в Татарстане стоимость квадратного метра в загородном доме выходит раза в два ниже, чем в квартире. Поэтому льготная ипотека на загородные дома, уверен, будет востребована. Однако и роста цен в этом секторе не избежать и данное решение их также простимулирует», – считает Савельев.