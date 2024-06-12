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Левитин в Казани: Мы не делим друг друга по национальностям и вероисповедованию
Советник российского Президента Игорь Левитин объяснил, почему Россия победит в конфликте с Украиной и сможет выстоять, несмотря на давление коллективного Запада.
«Мы в это сложное для страны время не делим друг друга по национальностям и вероисповедованию, а под руководством Верховного Главнокомандующего [Вооруженными силами РФ Владимира Путина] вместе бьём врага. И поэтому победим», – заявил Левитин.
Напомним, советник российского Президента вместе с помощником Президента РФ Алексеем Дюминым прибыл в столицу республики для участия в церемонии открытия Спортивных игр стран БРИКС. Ранее с ними встретился Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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