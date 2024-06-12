news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 12 июня 2024 11:09

Минниханов встретился с Дюминым и Левитиным: гости поучаствуют в открытии Игр БРИКС

Скопировать ссылку
Минниханов встретился с Дюминым и Левитиным: гости поучаствуют в открытии Игр БРИКС

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с помощником Президента РФ Алексеем Дюминым и советником российского Президента Игорем Левитиным. Встреча политиков состоялась в Казанском Кремле.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, гости прибыли для участия в церемонии открытия Игр БРИКС.

Напомним, в День России, в концертном зале имени Ильгама Шакирова на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится церемония открытия Спортивных игр стран БРИКС.

На церемонии будут присутствовать участники состязаний. Все остальные смогут посмотреть ее на телеканале ТНВ и на официальном сайте Игр БРИКС. Трансляция начнется в 19.30.

Сами соревнования начнутся завтра, 13 июня, и продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.

Для проведения игр окажутся задействованы 16 спортивных объектов Казани. При этом соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу пройдут в Москве.

фото: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов #встреча #гости #Игры БРИКС
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2