Минниханов встретился с Дюминым и Левитиным: гости поучаствуют в открытии Игр БРИКС

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с помощником Президента РФ Алексеем Дюминым и советником российского Президента Игорем Левитиным. Встреча политиков состоялась в Казанском Кремле.

Как сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, гости прибыли для участия в церемонии открытия Игр БРИКС.

Напомним, в День России, в концертном зале имени Ильгама Шакирова на территории международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится церемония открытия Спортивных игр стран БРИКС.

На церемонии будут присутствовать участники состязаний. Все остальные смогут посмотреть ее на телеканале ТНВ и на официальном сайте Игр БРИКС. Трансляция начнется в 19.30.

Сами соревнования начнутся завтра, 13 июня, и продлятся до 23 июня. Программа турнира включает 27 спортивных дисциплин. Состязаться друг с другом будут более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, они разыграют 387 комплектов медалей.

Для проведения игр окажутся задействованы 16 спортивных объектов Казани. При этом соревнования по акробатическому рок-н-роллу и брейкингу пройдут в Москве.

фото: пресс-служба Раиса РТ