«Летс гоу, мазафака»: Зарипов эмоционально отреагировал на победу против «Авангарда»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов отреагировал на победу в пятой игре четвертьфинальной серии против «Авангарда» в овертайме со счетом 4:3.

Сразу после игры в раздевалке капитан казанцев выдал пламенный спич, обратившись к иностранным хоккеистам команды.

«Давай-давай, все у нас есть. Мы можем. Летс гоу, мазафака!» – сказал Зарипов.

Напомним, после пяти матчей серии «Ак Барс» – «Авангард» счет 3:2 в пользу омичей. Шестая игра будет сыграна 12 марта в Балашихе в 17:00 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах пятой игры серии, в которой казанцы победили омичей в овертайме со счетом 4:3.