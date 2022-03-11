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Спорт
11 марта 2022  11:06
Дамир Садриев

«Летс гоу, мазафака»: Зарипов эмоционально отреагировал на победу против «Авангарда»

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Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов отреагировал на победу в пятой игре четвертьфинальной серии против «Авангарда» в овертайме со счетом 4:3. 

Сразу после игры в раздевалке капитан казанцев выдал пламенный спич, обратившись к иностранным хоккеистам команды.

«Давай-давай, все у нас есть. Мы можем. Летс гоу, мазафака!» – сказал Зарипов.

Напомним, после пяти матчей серии «Ак Барс» – «Авангард» счет 3:2 в пользу омичей. Шестая игра будет сыграна 12 марта в Балашихе в 17:00 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала подробный материал об итогах пятой игры серии, в которой казанцы победили омичей в овертайме со счетом 4:3.

#ХК Ак барс #плей-офф КХЛ
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