Летом в Казани появятся два новых общественных пространства

Этим летом в Казани ожидается открытие сразу двух общественных пространств: второй части парка в «Салават Купере» и сквера 100-летия образования стройотрасли Татарстана, расположенного на улице Карбышева. Об этом на деловом понедельнике сегодня рассказала и.о. руководителя Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

Кроме того, в городе продолжается работа по ремонту общественных пространств. Так, у подводной лодки в парке Победы организуют дренажную систему, а в парках «Континент» и «Сосновая роща» пройдет ремонт спортплощадок. Еще один спортобъект обновят в парке по улице Мира в Дербышках — здесь заменят покрытие футбольного поля. В «Крыльях Советов» восстановят фонтан, а к пляжному сезону новый песок появится на озере Комсомольском.

Айгуль Латыпова добавила, что в городе ведется работа по благоустройству Большого Голубого озера. «На этапе проектирования ведутся подготовительные работы по берегоукреплению водопада и созданию инфраструктуры для комфортного отдыха жителей и гостей Казани», — уточнила она.

В общей сложности Дирекция парков и скверов курирует 29 общественных пространств Казани. В этом году их список пополнился парком в «Салават Купере», Ленинским садиком и парком рядом с театром кукол «Экият». Два новых общественных пространства также перейдут под управление дирекции.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что летний сезон в парках и скверах Казани в этом году пройдет в новом формате.