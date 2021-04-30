Этим летом детские лагеря в Татарстане будут заполняться на 75%

Летом 2021 года заполняемость детских лагерей Татарстана будет увеличена до 75%. В прошлом году Управление Роспотребнадзора по РТ разрешило занять лишь половину мест. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи республики Дамир Фаттахов.

«В прошлом году не было выявлено ни одного очага распространения коронавирусной инфекции в детских лагерях. Там отдохнули порядка 140 тыс. детей в 2020 году», — сообщил глава Минмолодежи РТ.

Он отметил, что в прошлом году Татарстан стал одним из немногих регионов России, не отказавшихся от летней оздоровительной кампании. Все сотрудники лагерей прошли ПЦР-тесты и не выходили за пределы учреждений во время работы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что за летние каникулы в детских оздоровительных лагерях отдохнут более 183 тыс. татарстанских школьников и студентов.