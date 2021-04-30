В этом году в летних лагерях отдохнут 183 тыс. школьников и студентов из РТ

В летние каникулы для татарстанских школьников и студентов будет выделено более 183 тыс. путевок, при этом часть из них будет оплачена за счет бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

Как рассказали в ведомстве, возможность бесплатного отдыха получат 10 810 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего же полностью оплачены из бюджета будут почти 56 тыс. путевок — на эти цели выделено 564,4 млн рублей.

Планируется, что школьники отправятся в детские оздоровительные лагеря, в том числе палаточные, Краснодарского края, Крыма и Марий Эл.

Возможность отправиться в профильные смены в загородных лагерях, а также на Черноморское побережье и форум «Сэлэт» получат 20 911 одаренных детей — это победители и призеры олимпиад, творческих конкурсов, спортивных состязаний.

Помимо этого, 12 тыс. путевок в лагеря труда и отдыха предоставят учащимся республики, еще 5 тыс. — студентам вузов. Отдохнуть смогут и дети с ОВЗ, нуждающиеся в реабилитации и другие.

В ближайшие годы в России ожидается расширение программы детского отдыха. Так, планируется, что в течение ближайших 10 лет все юные россияне смогут два раза в год путешествовать по стране в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», о чем ранее рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Наши дети должны регулярно путешествовать по стране, укреплять здоровье на российских курортах и расширять кругозор, узнавая много нового. В горизонте 10 лет каждый ребенок будет иметь возможность два раза в год путешествовать по России», — отметил он в Координационном центре Правительства РФ.



Национальные проекты реализуются в России с 2019 года. Они были разработаны на основе «майских указов» Президента РФ Владимира Путина. Всего программы включают 12 направлений стратегического развития страны, среди которых «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».