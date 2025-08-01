«Лето в Татарстане»: День ВДВ, фестиваль колокольного звона и джаз на пляже

С 1 июня в РТ реализуется программа «Лето в Татарстане», инициированная Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Жителей и гостей республики ждут концерты, фестивали, мастер-классы, кинопоказы и дискотеки. Куда можно отправиться всей семьей в ближайшие выходные – в обзоре «Татар-информа».





В Елабуге сегодня начался XVIII Всероссийский фестиваль колокольного звона

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

XVIII Всероссийский фестиваль колокольного звона в Елабуге

В Елабуге сегодня начался XVIII Всероссийский фестиваль колокольного звона, который продлится до 3 августа. Местом проведения станут колокольня Спасского собора и несколько музейных площадок города. В эти дни гости фестиваля смогут посетить мастер-классы, концерты, выставки и творческие встречи, посвященные колокольному искусству.

В фестивале примут участие 125 человек из 37 городов и сел России, а также из Беларуси и Казахстана. Среди них звонари, мастера, служители храмов и ученики школ колокольного звона. Для 22 звонарей это будет первый опыт участия в таком масштабном событии.

Сегодня проходят мастер-классы по колокольному звону и звон-концерт участников. 2 и 3 августа программа фестиваля продолжится мастер-классами, звон-концертами, а также выступлениями фольклорных и музыкальных коллективов.

Завершится фестиваль 3 августа концертной программой на площади у Спасского собора. Вход на все мероприятия свободный.

IV Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр» в Елабуге

2 августа на территории Елабужского городища пройдет IV Всероссийский турнир по стрельбе из традиционного лука «Туган батыр». Турнир назван в честь татарского героя, который олицетворяет смелость, меткость и силу. В этот день здесь соберутся лучшие стрелки из разных уголков России, а также гости из Казахстана и Узбекистана.

Участниками турнира станут спортсмены из Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Дагестана, Астраханской и Самарской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Они поборются за звание сильнейших в одном из самых зрелищных видов спорта.

Соревнования начнутся с самого утра: с 9:00 стартует турнир среди взрослых, в 10:00 – борьба корэш среди юношей. В 11:00 пройдет торжественное открытие, а в полдень все желающие смогут принять участие в коллективном намазе.

Площадкой для турнира станет Елабужское городище – древнее место с башней X века, которое хорошо известно жителям республики. На его фоне состоится не только спортивное состязание, но и большой праздник для всей семьи. Гостей ждут концерты этнической музыки, мастер-классы по стрельбе из лука и метанию копья, ярмарка ремесел, фотозоны, прокат лошадей и детская игровая площадка. Работать будет и халяль-фуд-корт с традиционной кухней.

В 16:30 покажут анимационный фильм «Туган батыр», созданный специально к турниру. В 17:00 состоится награждение победителей. Турнир проводится при поддержке Раиса Татарстана, Министерства спорта РТ и Елабужского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Кайбицкого района РТ

Фестиваль «Каракуз» в Альметьевске

В Альметьевске в эти выходные завершится фестиваль «Каракуз», который проходит в городе с 18 июля. В нем участвуют представители из разных регионов России, Казахстана, Узбекистана и других стран. Программа включает музыку, театр, хореографию, гастрономию и современные практики. Праздничные выходные будут насыщены событиями на разных площадках города – в парках, культурных пространствах и на улицах.

Сегодня в сквере «Каракуз» (ул. Ленина, 75) проходит большой Фестиваль изобразительных искусств. В честь пятилетия одноименного проекта здесь попытаются установить рекорд: 555 человек одновременно выйдут на пленэр. Завершит вечер стендап-шоу от московских комиков – оно начнется в 21:00.

Фото предоставлено пресс-службой Альметьевского района

Фестиваль юмора начался в Альметьевске еще 31 июля и продлится до 2 августа. В субботу площадкой мероприятия выступит городской пляж. На нем в 18:00 разыграют Кубок ПАО «Татнефть». Вход – свободный.

Параллельно в выходные будет идти кинофестиваль «Каракуз фильм». В программе – показы короткого и полного метра, встречи с режиссерами, мастер-классы и киноквизы. Все это – в ОЦ «Алмет» и на «Фабрике креативных процессов». Участие бесплатное, нужна лишь регистрация.

В рамках этно-модерн фестиваля 2 августа в сквере «Каракуз» в Альметьевске впервые состоится уникальный фестиваль органной музыки под открытым небом – с 15:20 до 21:00 прозвучат классические и рок-композиции. А в Индустриальном сквере весь день – с 10:00 до 22:00 – будет жить уличная культура: спорт, танцы, граффити, музыка.

Также в выходные на городском пляже и в сквере «Каракуз» развернутся гастрофестиваль, летний книжный фестиваль «Смены» и экофестиваль «Кладовка».

3 августа «Каракуз-2025» завершится джазовым вечером – с 15:50 до 22:00 на пляже выступят местные и приглашенные артисты.

2 августа, в Казани пройдут торжества к 95-летию со дня образования Воздушно-десантных войск Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Парковые герои» на Ноксе, фатирник на озере Кабан и День ВДВ

В субботу, 2 августа, в Казани пройдут торжества к 95-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. Как сообщили в Союзе десантников по РТ, мероприятия состоятся в парке Победы. В 9:50 начнется построение и парадный выход военнослужащих в форме с наградами, в 10:00 – торжественная часть, в 10:30 – возложение цветов к Вечному огню, а в 11:00 – к Мемориалу воинам-интернационалистам.

В 12:00 в парке Победы стартуют соревнования «Вместе мы сильнее» по военно-прикладным дисциплинам для детей участников специальной военной операции. В программе – сборка и разборка макета автомата, отжимания, пресс и приседания. Участвовать могут дети от 8 до 17 лет

В этот же день – 2 августа – в Казани волонтеры проекта «Парковые герои» проведут очередную уборку в парке у жилого комплекса «Весна». Они очистят берег реки Ноксы, чтобы сделать территорию чище и комфортнее для горожан. Начало работы – в 10:00.

Присоединиться к акции может любой желающий – достаточно пройти регистрацию на сайте Добро.РФ. Участники проекта зарабатывают баллы за свою активность, а по итогам лета самые активные волонтеры получат призы. Ранее казанцы уже успешно поработали на пляже озера «Лебяжье», где очистили берег и нанесли защитное покрытие на кабины для переодевания.

3 августа в 19:00 на палубе у старого здания театра им. Г. Камала пройдет фатирник с участием инди-исполнительниц Al Su и Elina. Зрителей ждет живая музыка на татарском языке, авторские песни, а также современные прочтения народной и классической татарской лирики.

Al Su выступит вместе с гитаристом группы GAUGA Маратом Шаяхметовым, Elina – в дуэте с пианисткой Валерией Пугачевой. Фатирник станет продолжением музыкальных встреч на открытом воздухе. Вход свободный.

День железнодорожника, «Курше фест» и кинопоказы

В эти выходные в Татарстане также отметят День железнодорожника. В Юдино праздник пройдет 3 августа на площади перед Домом культуры железнодорожников. Торжества начнутся в 10:00 с награждения сотрудников РЖД, а затем продолжатся концертной программой с участием творческих коллективов и артистов города. Гостей ждут шоу, розыгрыши, фуд-корт и фотозоны. Завершится день эффектным выступлением шоу барабанщиков.

В Агрызе праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках. Спортивная программа стартует утром на стадионе «Локомотив» и уличной арене спорткомплекса «Олимп», а днем – в Ледовом дворце «Спутник». Вечером, с 16:00, в парке «Орешник» откроется тематическая экспозиция, в 17:00 – торжественная часть праздника, а с 19:00 начнется концерт с участием кавер-группы из Ижевска. Праздник завершится дискотекой под открытым небом.

Продолжится в выходные и летний проект «Курше фест», также инициированный Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В рамках фестиваля на площадках пройдут мастер-классы, концерты, спортивные активности и занятия для детей и подростков.

В выходные в рамках «Лета в Татарстане» в разных районах республики пройдут кинопоказы под открытым небом. Зрителям покажут семейные фильмы и мультфильмы. А в некоторых районах также организуют дискотеки для местных жителей.

Подробнее о программе мероприятий в рамках проекта «Лето в Татарстане» можно узнать на официальном сайте проекта, а также на порталах городских и районных администраций.