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Летные испытания импортозамещенного самолета МС-21 начнутся до конца 2024-го
Летные испытания импортозамещенного среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 начнут проводить до конца 2024-го, пишет ТАСС.
Как уточнили в компании «Яковлев», сначала проведут серию полетов в рамках заводских доводочных испытаний, а потом начнутся и сертификационные испытания.
Сначала проект данного воздушного судна разрабатывали вместе с зарубежными партнерами, но после наложения санкций в 2018-м решили целиком импортозаместить все комплектующие МС-21.
Ранее сообщалось, что в Казани будут готовить технических специалистов для Ту-214 и МС-21. Авиационный учебный центр создадут в КНИТУ-КАИ. Причем речь идет как о программе первоначальной подготовки кандидатов на получение свидетельства инженерно-технического персонала, так и о дополнительной профпрограмме по переподготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся техобслуживанием самолетов.
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