Летные испытания импортозамещенного самолета МС-21 начнутся до конца 2024-го

Летные испытания импортозамещенного среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 начнут проводить до конца 2024-го, пишет ТАСС.

Как уточнили в компании «Яковлев», сначала проведут серию полетов в рамках заводских доводочных испытаний, а потом начнутся и сертификационные испытания.

Сначала проект данного воздушного судна разрабатывали вместе с зарубежными партнерами, но после наложения санкций в 2018-м решили целиком импортозаместить все комплектующие МС-21.

Ранее сообщалось, что в Казани будут готовить технических специалистов для Ту-214 и МС-21. Авиационный учебный центр создадут в КНИТУ-КАИ. Причем речь идет как о программе первоначальной подготовки кандидатов на получение свидетельства инженерно-технического персонала, так и о дополнительной профпрограмме по переподготовке и повышению квалификации специалистов, занимающихся техобслуживанием самолетов.