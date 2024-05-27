Летняя оздоровительная кампания Татарстана затронет 172 тыс. детей

Летняя оздоровительная кампания затронет в Татарстане 172 тыс. детей всех возрастов. Об этом заявил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков на брифинге в Кабмине РТ.

«Будет организована работа почти 1,7 тыс. организаций всех форм отдыха. В их числе четыре лагеря на Черноморском побережье с охватом более 5 тыс. человек», — рассказал министр.

Особое внимание Садыков уделил инфраструктуре лагерей в самой республике. Он подчеркнул, что с 2019 по 2023 год в Татарстане капитально отремонтировано, реконструировано и построено 33 детских оздоровительных лагеря на общую сумму 5,6 млрд рублей. На 2024 год запланирован капитальный ремонт 14 лагерей на сумму около 1,3 млрд рублей.

Кроме того, за это время отремонтированы или созданы дороги к 56 детским лагерям на общую сумму в 1,3 млрд рублей. В текущем году продолжается работа по ремонту дорог к пяти учреждениям на сумму 152,5 млн рублей.

Стоимость путевки в детский лагерь на одну смену будет варьироваться от 4 тыс. до 40 тыс. рублей в зависимости от стоимости проезда, содержания программы и ведомственной принадлежности лагеря.

Так, в муниципальные лагеря путевка в среднем обойдется в 4–5 тыс. рублей, в муниципальные лагеря Казани — от 9 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от комфортности лагеря. Путевки в республиканские лагеря и молодежные центры стоят от 18 тыс. до 20 тыс. рублей, а стоимость путевок в лагеря Анапы и Крыма — 39,3 тыс. рублей.

Однако эти цены не касаются коммерческого сектора, где стоимость путевок в среднем составляет от 40 тыс. до 70 тыс. рублей — в зависимости от уровня комфортности и направления смены.