Пятиразовое питание и круглосуточная охрана: в Казани готовят к открытию детские лагеря

«Работать лагеря, как и прошлым летом, будут в закрытом режиме»

Деловой понедельник в мэрии стартовал с новой кадровой сенсации: власти Казани назначили нового гендиректора МУП «Метроэлектротранс». Им стал экс-председатель Комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков.

Одной из ключевых тем совещания стала работа летних лагерей. В этом году будут работать 12 муниципальных лагерей и 9 на базе предприятий. Кроме того, будут работать 152 пришкольных лагеря. Все учреждения приготовлены к работе с учетом текущих санитарных требований. Заполняемость учреждений составит 75%. В прошлом году было только 50%.

«Работать лагеря, как и прошлым летом, будут в закрытом режиме. Во всех лагерях сформированы запасы дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и обеззараживателей воздуха», — отметил председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

Перед началом каждой смены будут проводить обязательное тестирование всего персонала лагеря на COVID-19.

«Впервые в Казани этим летом в лагерях „Восток“ и „Юнитур“ детям будет предложено питание по системе „шведский стол“. Мы предоставим на выбор по 3-4 варианта салатов, первого, второго, десертов и напитков», — поделился Фаизов.

Во всех лагерях Казани будет обеспечено пятиразовое питание в соответствии с меню, разрешенным к применению в детских лагерях Роспотребнадзором.

«Каждый лагерь огорожен забором, работает круглосуточная охрана <...> На период летнего отдыха лагеря вносятся в маршруты регулярных объездов сотрудников полиции и патрулей Росгвардии», — подчеркнул председатель Комитета по делам детей и молодежи.

Во всех лагерях оборудуют контрольно-пропускной пункт, на котором будут работать два поста. Первый пост — для дежурства на входах и второй для постоянного обхода территории.

На КПП, а также в кабинет начальника лагеря выведены все системы безопасности: кнопка тревожной сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация, «Стрелец-мониторинг», монитор видеокамер.

К слову, общий объем финансирования летней оздоровительной кампании Казани составит 325 млн рублей.

В течение года в казанских лагерях, в том числе пришкольных, запланирован отдых более 49 тыс. детей. В летний период в оздоровительных учреждениях отдохнут 28,8 тыс. человек, из них в загородных лагерях посетят смены 13 тыс. детей.

«С каждым годом благодаря президентской программе реконструкции и строительства загородных лагерей условия для летнего отдыха детей становятся качественнее и лучше. В этом году мы продолжаем эту программу», — поделился мэр Казани Ильсур Метшин.

Татарские смены, кроссфит и авиаконструирование

Организаторы подготовили для детей обширную программу смен в летних загородных лагерях — от спорта до космических путешествий. Летнюю кампанию в большинстве лагерей города откроет программа «PRO-актив» для детей, увлекающихся спортом. Дети познакомятся с такими видами спорта, как кроссфит, стретчинг, воркаут и фрисби.

В детском оздоровительном лагере «Восток» запланирована программа по истории покорения космоса и авиастроения. В партнерстве с образовательным центром «Технополис КАИ» будет организована смена технического и инженерного творчества. Педагоги познакомят детей с основами авиамоделирования и судостроения.

Помощь в организации программ туристического лагеря «Юнитур» оказали «Скауты Татарстана» и Русское географическое общество. В сменах экологического и туристического профилей дети смогут создать свой туристический маршрут и проект экодома.

В этом году в лагере «Молодежный» пройдут спортивная, творческая смены и новая программа по финансовой грамотности «Точка роста».

В каждом загородном лагере пройдут мероприятия, посвященные Дню России, Дню молодежи, Сабантую, Дню семьи, любви и верности, «Часу земли». Запланирована также иммерсивная экскурсия «Назад в будущее» в рамках Года науки и технологий в России.

При этом в трех летних лагерях Казани будут организованы смены на татарском языке.

«Вместе с Министерством образования и науки РТ будут организованы три лингвистические образовательные смены для детей на татарском языке — смены о культуре и языке татарского народа „Дуслык“ и „Голстан“, и межрегиональный форум интеллектуального творчества детей и молодежи „Тартария“», — рассказал Фаизов.

Во всех лагерях пройдут мероприятия, приуроченные к Году родных языков и народного единства, — квизы, игры.

Также в лагерях будет организована акция «115 слов на родных...». В ходе акции ежедневно по всему лагерю будут вывешивать вывески с одним из слов на языках всех 115 национальностей, проживающих в Татарстане. Дети познакомятся со словами «здравствуй», «живи», «любовь», «дружба» и другими на разных языках.

Пришкольные летние лагеря на базе 117 школ

С 31 мая по 26 июня в Казани 152 пришкольных лагеря на базе 117 школ примут без малого 14 тыс. детей. Родители будут платить за пришкольные лагеря всего 569 рублей на всю смену, которая длится 21 день.

Программа досуга школьников будет включать занятия спортом, культурно-массовые и просветительские мероприятия, а также специальные отряды труда и отдыха.

«Все школы, где откроются лагеря имеют металлодетекторы, все объекты оснащены системой видеонаблюдения и кнопкой тревожной сигнализации. В дни проведения пришкольных лагерей будут усилено патрулирование сотрудников Росгвардии на территориях прилегающих к учреждениям», — сказал начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов.

Для школьников гимназии № 175 организуют летний отдых на море, в санаториях и летних лагерях

Власти Казани собрали пожелания детей и родителей 175-й гимназии. В итоге самым популярным направлением стал отдых на море, его выбрало 573 человека, менее популярным выбрали в санатории по путевке «Мать и дитя», также выбрали отдых в лагерях Татарстана.

От предоставленной возможности отказались 84 человека, а часть родителей не определилась с выбором для отдыха детей.

«Пожелания родителей и педагогического коллектива собрано. Сейчас важно оперативно с нашими коллегами из Правительства эти пожелания реализовать. Прошу внимательно отнестись к людям и избежать волокиты», — подчеркнул Метшин.

Ironstar, Tour de Kazan и «ЗаБег. РФ»

В Казани начиная с 30 мая будут организованы соревнования по бегу и триатлону, а также велогонки.

30 мая в Казани продет «ЗаБег. РФ» — самый крупный полумарафон с синхронным стартом. В забегах примут участие 85 городов России. Участникам предоставят возможность преодолеть 4 разных дистанции. Старт запланирован у стадиона «Ак Барс Арена».

По итогам соревнований определится беговая столица России по трем критериям: средней дистанцией преодоленной всеми участниками забега, в соотношении участников в общему числу жителей города и средней скорости бега. Напомним, что Казань завоевывала этот титул дважды в 2017 и 2018 годах.

«Этим летом наш город примет несколько крупных стартов. 19 июня состоятся международные соревнования по триатлону Ironstar Kazan Timerman Cup на олимпийской и полужелезной дистанциях», — рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта Альберт Салихов.

Плавательный этап пройдет в акватории реки Казанки, трасса велоэтапа будет проложена по центральным улицам города мимо стен Казанского Кремля и главных достопримечательностей города. Завершится гонка финишем на Кремлевской набережной.

31 июля любители вместе с профессиональными спортсменами выйдут на старт велогонки Tour de Tatarstan Kazan. Всем желающим будут предложены дистанции в 25, 50 и 100 км.

«Все больше горожан присоединяются к крупным соревнованиям, которые проходят на территории города. Нас это безусловно радует», — поделился мэр Казани Ильсур Метшин.