«У казанцев есть вопросы, но мы справимся»: Абдулхаков возглавил «Метроэлектротранс»

Нового руководителя МУП «Метроэлектротранс» представил мэр Казани Ильсур Метшин. Он напомнил, что коллектив предприятия Абдулхакову уже знаком, так как он работал в нем 15 лет назад.

«Айдар Камилевич был и остается одним из главных специалистов не только транспортной системы Казани и республики, но и, можно сказать, является ведущим экспертом на федеральном уровне», — подчеркнул градоначальник.

Метшин поручил повысить качество и безопасность перевозок

«На сегодняшний день мы ориентированы на электротранспорт — мировые города, мегаполисы или возвращают, или усиливают его роль. Мы тоже хотели бы расти и растем», — сказал градоначальник.

Метшин отметил, что пандемия очень серьезно подкосила транспортные предприятия, потому что они зарабатывают количеством поездок.

«Уверен, вместе мы справимся. Поэтому возглавьте коллектив, будьте настоящим лидером транспортной отрасли! Надеемся, все самое лучшее, передовое будет реализовываться на вашем предприятии. Пожелаем успешной работы и выхода на новый уровень качества и безопасности обслуживания наших пассажиров», — напутствовал мэр Казани.

Абдулхаков родился в Казани 11 апреля 1969 года. В 1993 году он окончил Казанский государственный университет имени Ульянова-Ленина по специальности механик, математик-прикладник. Свою первую должность занял в сентябре 1993 года, став старшим мастером по снабжению Казанской автобазы Татпотребсоюза. Далее Абдулхаков трудился в Пенсионном фонде России по РТ, в Министерстве финансов РТ, Комитете по транспорту и связи Минтранса РТ и «Казгорэлектротрансе». С 2006 по 2021 год он возглавлял Комитет по транспорту исполкома Казани. Имеет множество наград, с 2013 года является заслуженным работником транспорта РТ.

Двигатель транспортной реформы

Айдар Абдулхаков стоял у истоков транспортной отрасли в том состоянии, в каком она находится сейчас. Транспортная реформа после развала СССР, обилия «газелей» и «пазиков» проводилась при его активном участии.

В 2007 году в Казани была радикально пересмотрена система автобусного сообщения. В рамках масштабной транспортной реформы был впервые массово обновлен парк пассажирской техники — жителей и гостей Казани стали перевозить красные комфортабельные автобусы большой вместимости с экологичным стандартом двигателя Евро-3. «Фишкой» проекта стала и единообразная окраска красного цвета, которая послужила поводом называть Казань «городом красных автобусов».

Кроме того, с 2007 года новые трамваи имеют красную расцветку, а троллейбусы — зеленую. Позже казанская транспортная реформа была удостоена международной транспортной премии «Золотая колесница».

Спустя пять лет, в феврале 2012 года, в столице Татарстана состоялась презентация новых автобусов марки «МАЗ-103» и «МАЗ-206». Новые красные автобусы стали еще более комфортными и удобными для инвалидов, пожилых людей и пассажиров с детскими колясками: все новые автобусы стали низкопольными и оснащенными специальными трапами для подъема в салон колясок.

Парк техники столицы Татарстана постоянно обновляется. Так, два месяца назад на 5-м маршруте трамвая увеличили количество подвижного состава. Если на каждом кольцевом маршруте № 5 и № 5а было по 16 единиц, то сегодня — по 20 единиц. Кроме того, интервал движения сократился с 7 до 5 минут. А после продления 4-го маршрута на 1,1 км, от улицы Габишева до улицы Завойского, количество подвижных единиц увеличится с 19 до 21.

На балансе МУП «Метроэлектротранс» на сегодняшний день числится 109 единиц трамваев, обслуживающих шесть маршрутов, и 185 троллейбусов, которые следуют по 11 маршрутам города.

За последние пять лет предприятием было приобретено 70 единиц трамваев и 100 единиц троллейбусов. Трамвайный парк на данный момент не прошел свой эксплуатационный ресурс. А вот 25 троллейбусов нам необходимо обновить, сказал ранее заместитель гендиректора МУП «Метроэлектротранс» Ренат Залялов.

Предприятие с лучшими традициями

Айдар Абдулхаков рассказал, что у него сегодня первый рабочий день в новой должности, поэтому пока сложно проводить какую-либо аналитику.

Говоря о новых задачах, которые стоят перед ним и МУП «Метроэлектротранс», Айдар Абдулхаков подчеркнул, что для него приоритеты — безопасность, качество, удобство горожан при перевозках.

Айдар Абдулхаков пояснил, что транспортное предприятие имеет свои лучшие традиции. «Это самый безопасный и современный метрополитен, сбалансированная троллейбусная сеть, шесть трамвайных маршрутов с новым подвижным составом. Это не какое-либо упадочное предприятие, однако в связи с последними событиями (ДТП с трамваями — прим. Т-и) у жителей Казани наверняка есть ряд вопрос. Уверен, что мы сумеем справиться», — выразил надежду руководитель.

По мнению многих жителей, Казань ассоциируются с городом проблемных трамваев.

«К большому сожалению, такая ассоциация начала прослеживаться, однако далеко не у всех. Спасибо, что понимающие люди смотрят достаточно шире. У нас разветвленная маршрутная трамвайная сеть протяженностью 129 километров — она обеспечена новым подвижным составом. Есть великолепные водители, которые работают целыми династиями. Наверное, об этом нужно больше говорить. Говорить о престиже профессии водителя, кондуктора. Над случаями возгораний, которые случились, проведены огромные работы. Заменены элементы, которые могли привести к этому. Приложим все усилия, чтобы этого больше не повторялось», — заявил Айдар Абдулхаков.

Двенадцать аварий с трамваями за полгода

Экс-генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов покинул свой пост по собственному желанию 21 мая.

Асфан Галявов в 2001 году стал директором ККУП «Казгорэлектротранс». С 2002 по 2004 год — генеральным директором МУП «Казгорэлектротранс». Начиная с 2004 года работал генеральным директором МУП «Метроэлектротранс».

Уход с должности никак не связан с последними событиями в Казани — об этом в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» подчеркнул заместитель генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Ренат Залялов.

Напомним, не так давно в столице республики произошло два инцидента с трамваями. 17 мая на Сибирском тракте в районе Компрессорного столкнулись два транспортных средства.

В результате пострадали двое вагоновожатых 1971 и 1956 годов рождения, а также кондуктор 1967 года рождения. По факту происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Сообщалось, что в результате инцидента у сотрудника «Метроэлектротранса» отрезало ногу. 15 мая у трамвая, следовавшего по маршруту № 5, отказали тормоза.

В общей сложности в прошлом году в Казани случилось 12 серьезных аварий с участием трамваев. Ранее об во время V сессии Казгордумы IV созыва напомнил руководитель фракции КПРФ Алексей Серов.

«Двенадцать — именно столько серьезных аварий случилось с казанскими трамваями за последние полгода. Сход с рельсов и возгорания трамваев, к сожалению, стали символом города в 2020 году. И эта тенденция продолжается в 2021-м. А у нас самый молодой трамвайный парк в России, если не считать Москву», — констатировал депутат.

Комментируя назначение Абдулхакова, Ренат Залялов выразил надежду, что у нового руководителя все обязательно получится, будут хорошие результаты работы.

«Это грамотный, опытный специалист в этой сфере. Очень успешно возглавлял комитет по транспорту. Во главе с ним была проведена реформа, которая признана лучшей в России. Люди из других городов РФ приезжают в Казань и перенимают это положительный опыт. Это признанный руководитель не только в Казани, но и в масштабах России и мировом сообществе», — отметил эксперт.