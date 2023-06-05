Летний книжный фестиваль в Казани расскажет о сталинских продажах шедевров Эрмитажа

В казанском парке «Черное озеро» впервые после пандемии коронавируса в этом году пройдет Летний книжный фестиваль от Центра современной культуры «Смена». Обширная программа мероприятия намечена на выходные 17 и 18 июня, а среди множества событий — лекции историка Елены Осокиной «Ленинград — Вашингтон: Сталинские продажи шедевров Эрмитажа» и арт-критика Надежды Плунгян о рождении советской женщины в искусстве.

«Вход на все мероприятия будет беплатным, без регистрации. На книжной ярмарке можно будет купить книги примерно на 20% дешевле, чем в магазинах, и что самое важное — посетители смогут пообщаться с издателями напрямую, что дает возможность не только одними из первых узнать о новинках, но и получить дополнительную скидку или спеццену при покупке нескольких книг», — подчеркнула в беседе с корреспондентом «Татар-информа» пиар-директор Летнего книжного фестиваля «Смены» Анна Ставниченко.

В книжной ярмарке, как анонсируют организаторы, примут участие более 100 издательств. Встреч с писателями, лекций, дискуссий и мастер-классов, концертов, спектаклей и выставок в эти дни состоятся более полусотни. А сами мероприятия Летнего книжного фестиваля, помимо парка «Черное озеро», пройдут также в Национальной библиотеке РТ, в самом Центре современной культуры «Смена» и на театральной площадке MOÑ. Организованы они «Сменой» совместно с Центром Вознесенского, Домом культуры ГЭС-2, Музеем современного искусства «Гараж», издательствами «Альпина нон-фикшн», Ad Marginem, «Новое литературное обозрение» и другими.

В Казань на фестиваль в этом году приедут философ и главный редактор издательства Ad Marginem Александр Иванов, руководитель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Анзор Канкулов, соучредитель книжного магазина «Фаланстер» и директор сайта «Горький» Борис Куприянов. А также путешественник, сын великого путешественника Федора Конюхова Оскар Конюхов, шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева, главный научный сотрудник отделения теоретической физики Физического института имени Лебедева РАН Александр Семихватов, кандидат философских наук Андрей Тесля, художница Ольга Чернышева, филолог, доктор педагогических наук Юлия Щербинина и еще многие другие.

Тематику фестиваля в этом году представят три блока: «Туризм вчера, сегодня, завтра», «Оттепель – наш древний Рим», «Новый ХIХ век».

Традиционно пройдет и большая научно-популярная программа. Это презентации книг «Теория искусства. Краткий путеводитель» совместно со школой Masters и издательством Ad Marginem, «Общество поглощения: Человечество в поисках еды» Марка Бриттмана и «Прогулки по беспокойной Вселенной. От космических орбит до квантовых полей» доктора физико-математических наук Алексея Семихатова совместно с издательством «Альпина нон-фикшн» и «Скатерть английской королевы» поэта и прозаика Михаила Бару совместно с издательством «Новое литературное обозрение».

Кроме того осенью организаторы планируют продолжить книжный фестиваль, но не в Казани, а в Нижнекамске.