Летние автомобильные шины с начала года в Татарстане подорожали на 21%

Цены на летние и всесезонные шины в Татарстане в этом году продолжают расти. С начала года средняя цена за одну летнюю шину увеличилась на 21%, а на всесезонную — на 7%. Об этом «Татар-информу» сообщили в ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

«В марте 2024 года средняя цена за одну летнюю шину увеличилась на 21% по сравнению с началом года, достигнув отметки в 5,9 тыс. рублей. Средняя стоимость одной всесезонной шины также увеличилась. В марте 2024 данный показатель составил 9,1 тыс. рублей, а прирост с начала года — 7%», — отметили в ЦРПТ.

Таким образом, набор новых летних автопокрышек в среднем обойдется в 23,6 тыс. рублей, а набор новой «всесезонки» — в 36,4 тыс. рублей. При этом из данных Росстата за февраль следует, что шины для легковых автомобилей в Татарстане за год подорожали на 5,7%.

Подробнее об изменении цен на автомобильные шины читайте в материале «Татар-информа» «Проблемы с ценами и качеством»: когда «переобувать» машину и во сколько это обойдется.