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Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром в Самару
Самолеты, летевшие из Стамбула, Алматы и Томска в Казань, перенаправили на запасной аэродром в Самару из-за введенных в аэропорту ограничений, сообщила пресс-служба казанской воздушной гавани.
«Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Стамбула, Алматы и Томска по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасной аэродром в Самару», – указали в пресс-службе.
Ранее «Татар-информ» сообщал о временных ограничениях в работе аэропорта «Казань». Экипажи судов, диспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.
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