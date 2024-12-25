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Происшествия 25 декабря 2024 08:19

Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром в Самару

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Самолеты, летевшие из Стамбула, Алматы и Томска в Казань, перенаправили на запасной аэродром в Самару из-за введенных в аэропорту ограничений, сообщила пресс-служба казанской воздушной гавани.

«Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Стамбула, Алматы и Томска по решению командиров воздушных судов перенаправлены на запасной аэродром в Самару», – указали в пресс-службе.

Ранее «Татар-информ» сообщал о временных ограничениях в работе аэропорта «Казань». Экипажи судов, диспетчеры и службы аэропорта принимают все меры для обеспечения безопасности полетов, сообщила Росавиация.

#аэропорт Казань
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