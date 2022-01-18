«Омикрон» пришел в Татарстан: чего ждут медики от нового штамма?

Новый штамм коронавируса уже пришел в Татарстан, зарегистрированы первые 11 заболевших. Чего ждут медики от новой волны Covid-19, как спастись от заражения омикрон-штаммом, ИА «Татар-информ» рассказала главный специалист по общеврачебной практике Минздрава РТ Люция Фейсханова.

Новый штамм коронавируса уже пришел в Татарстан, зарегистрированы первые 11 заболевших

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

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Буквально час назад стало известно о том, что в Татарстане зарегистрированы первые 11 случаев «омикрона».

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану, девять случаев из одиннадцати в республику были завезены: четыре из других российских регионов, пять из-за границы – два из Ирака, по одному из США (с Виргинских островов), Хорватии и Мексики. Еще два случая заболевания – местные.

«У восьми из одиннадцати заболевших болезнь течет по типу ОРВИ, три человека – бессимптомные носители. Выявление штамма “омикрон” подтверждено результатами секвенирования в научном институте “Микроб” Роспотребнадзора в Саратове», – рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Сотрудники санитарного ведомства провели комплекс противоэпидемических мероприятий в очагах. Все заболевшие изолированы, чувствуют себя хорошо.

Установлены 59 человек, которые находились в контакте с заболевшими. Среди них случаев заболевания не выявлено. Ситуация находится на контроле оперативного штаба республики.

Чего ожидать от «омикрона»?

Главный специалист по общеврачебной практике Минздрава Татарстана Люция Фейсханова посоветовала татарстанцам с низким уровнем антител привиться, учитывая, что «омикрон» уже начал заходить в республику.

«Если вы сделали прививку давно или проверились и у вас уровень антител снижается, то смысл привиться есть, потому что “омикрон”, как ни назови, он все равно остается коронавирусом», – рассказала специалист корреспонденту ИА «Татар-информ».

Врач заметила, что, несмотря на слухи о более легком течении болезни, вызванной омикрон-штаммом, летальные случаи от новой мутации есть во многих странах.

«Лучше, чтобы защита была многоплановая, тем более мы пока плохо знаем нашего противника», – заключила она.

Люция Фейсханова: «Лучше, чтобы защита была многоплановая, тем более мы пока плохо знаем нашего противника» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Люция Фейсханова добавила, что обычно новая волна заболеваемости начинается в Татарстане спустя 3-4 недели после Москвы. По ее словам, сейчас как раз есть время, чтобы как можно быстрее вакцинироваться и к пику волны прийти с хорошим иммунитетом.

Врач призвала татарстанцев позаботиться о своем здоровье, ведь «омикрон» более заразный и имеет меньший инкубационный период – гораздо быстрее заражает людей. Новая мутация будет затрагивать и детей, и пожилых жителей республики.

«У людей, которые прошли реанимацию или потеряли близких из-за Covid-19, вопросов по вакцинации нет»

«На фоне вакцинации, если достаточно времени прошло для формирования иммунитета и у человека образовалось достаточное количество антител, то иммунитет сработал. На фоне этого заболевание у человека проходит легче», – уверяет специалист.

Это правило работает, если прививка на самом деле проводилась. Неспособность организма дать ответ на введенную вакцину тоже возможна, однако, чтобы обезопасить таких людей, активно формируется коллективный иммунитет.

«На фоне вакцинации, если достаточно времени прошло для формирования иммунитета и у человека образовалось достаточное количество антител, то иммунитет сработал» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Однако врач подчеркнула, что полагаться только на прививку крайне неправильно. По словам Люции Фейсхановой, прививка является одним из щитов, но при этом остальные барьеры тоже должны быть: маска, социальная дистанция и все остальное.

«По аналогии, например, мы живем в квартире, у нас есть двери. Достаточно было бы просто двери захлопнуть и сказать – все отлично, я защищен. Но мы все равно вешаем замок, устанавливаем сигнализацию. Здесь примерно так же – одной маски или социальной дистанции будет недостаточно. Если у нас будет несколько барьеров, то от грозного противника будет больше шансов защититься», – отметила спикер.

А вакцинация, по словам врача, грозный барьер.

«У тех, кто находится в реанимации, или тех, у кого умерли родственники от ковида, вопросов о вакцинации стоит меньше, надо было прививаться или нет…» – констатировала доктор.

Большая волна – огромная нагрузка на медиков

Главный специалист по общеврачебной практике Татарстана подчеркнула: надеяться на то, что новая мутация будет проходить у всех легко, не стоит.

«Если пойдет большая волна, это будет огромная нагрузка на здравоохранение, на амбулаторную сеть. В этих условиях доступность медицинской помощи будет затруднительна» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Если пойдет большая волна, это будет огромная нагрузка на здравоохранение, на амбулаторную сеть. В этих условиях доступность медицинской помощи будет затруднительна, ведь число врачей остается то же самое», – отметила собеседница агентства.

Врачи надеются на то, что резкого всплеска заболеваемости возможно будет избежать, а волна будет управляемой. Однако загадывать не приходится, медицинское сообщество готовится к любому течению нового всплеска Covid-19.

Сейчас многое зависит от самих татарстанцев, от их отношения к проблеме, от желания защитить себя и своих близких и, конечно, от соблюдения всех Covid-правил, в том числе от своевременного прохождения вакцинации.