Лесотерапия и азы рыбалки: в Казани запустят зимнюю серию занятий «Горожанин-ученый»

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Этой зимой в Казани впервые запустят зимнюю серию занятий «Горожанин-ученый». Проект продлится с 3 по 28 января.

«Будем наблюдать за птицами, ездить по Казанке на судне с воздушной подушкой, наслаждаться зимней природой на лесотерапии и прогулкой на лыжной экскурсии, участвовать в зимнем субботнике и даже изучать азы рыбалки», — говорится в телеграм-канале Стратегии развития Казанки.

Отмечается, что городская лаборатория будет проводиться на зимней Казанке и парках, расположенных на побережье реки, — на Рыбацком острове, в парке Савиновский, Большом Голубом озере, Русско-Немецкой Швейцарии.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в рамках Стратегии развития Казанки планируется организовать летнюю городскую лабораторию «Горожанин-ученый».