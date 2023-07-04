Экспедиция по Казанке, отбор родниковой воды: в Казани стартует проект «Горожанин-ученый»

С 6 июля по 6 августа в Казани пройдет ежегодная городская лаборатория «Горожанин-ученый». Участников ждут 12 занятий разного формата, сообщили в пресс-службе Института развития городов Татарстана.

Серия мероприятий состоится в рамках Стратегии развития Казанки. За это время желающие смогут принять участие в мастер-классах по отбору воды из родника, научной экспедиции – сплаве по Казанке и дискуссии о принципах экологизации бизнеса.

Первая встреча будет посвящена знакомству с программой мероприятия и экспертами, которые расскажут об экосистеме города и о будущем Стратегии развития реки Казанки. Горожане узнают, как город работает с жителями и как можно интегрировать свои инициативы в рамках проекта. Место встречи — набережная Казанки у ГИМС (ориентир — здание «Парус»), начало — в 18.30.

Заключительное занятие будет представлять собой разговор и воркшоп по разработке собственных проектов, посвященных реке, совместно с компаниями-представителями устойчивого развития в Казани.

Завершится лаборатория 6 августа эковечеринкой на набережной Казанки. Здесь пройдет модный показ одежды из секонд-хендов, вручение дипломов и подарков на речном прогулочном катере.

Проект позволит разобраться в том, как устроена экосистема вокруг реки и как быть бережными к городу и окружающей среде. Городская лаборатория станет пространством для обмена знаниями между экспертами и жителями, а также местом совместного эксперимента и новых открытий в собственном городе.