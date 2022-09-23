Лесники Татарстана объяснили, почему в лесах пропали грибы

В сентябре в лесах Татарстана мало грибов из-за продолжительной жары и засухи в конце лета. Об этом «Татар-информу» сообщил участковый лесничий Столбищенского участкового лесничества Ленар Касимов.

«Наше лесничество находится на территории Пестречинского и Лаишевского районов. Сейчас начали встречаться подберезовики и местами маслята. Белые грибы и опята пока мне не попадались, хотя в предыдущие годы в такое время они уже бывали», – сказал он.

Эксперт пояснил, что грибницы высохли из-за засухи. Он считает, что повторяется ситуация аномально жаркого 2010 года. Но в отличие от того года в сентябре 2022 года идут дожди. Кроме того, на этой неделе в регионе заметно потеплело. А это значит, что ситуация еще может измениться.

Мастер леса Матюшинского участкового лесничества Камиль Гиниятуллин также подтвердил, что грибов в этом сезоне действительно мало. Это связано с продолжительной засухой, считает он.

«Обычно в это время можно было собрать опята и грузди. Белые грибы уже вряд ли появятся – поздно. Дожди прошли, появились мелкие маслята и опята. К концу недели татарстанцы могут опять сходить в лес, поискать грибы и подышать свежим воздухом», – посоветовал собеседник.

Спикер считает, что в этом году погодные условия складываются более благоприятно, чем в засушливом и жарком 2010 году. Тем более что до июльской жары грибы уже были.

Подробнее об урожае грибов читайте в материале «Татар-информа».