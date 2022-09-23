«Обычно в это время собирали опята и грузди»: когда в лесах Татарстана появятся грибы

«Нет грибов, одни клещи и мухоморы», - такими сообщениями пестрят на этой неделе паблики грибников из Татарстана в соцсетях. Куда делись осенние дары леса, где искать белые грибы, лисички, волнушки, грузди, опята и маслята? Корреспондент «Татар-информ» ответила на этот вопрос с помощью лесников и биологов.

Люди выкладывают в соцсетях фото единичных грибов, а также корзинок с калиной и шиповником. Фото: © Екатерина Андреева / «Татар-информ»

«Единственный гриб за два часа прогулки по лесу »

Почему в разгар грибного сезона в лесах нет грибов и где искать? Такими вопросами задаются любители «тихой охоты» из Татарстана. Люди выкладывают в соцсетях фото единичных грибов, а также корзинок с калиной и шиповником.

«Всем доброго дня! Вот и сегодня пару черных груздей, больше никаких, зато нас обрадовала калина, а вчера – шиповник», - написала Фарида Халитова-Латыпова в сообществе грибников Казани.

Татьяна Бисерова поинтересовалась, где пользователи соцсети находят подосиновики и подберезовики?

«Грибники, где вы находите подосиновики и подберезовики? У меня единственный гриб за два часа прогулки по лесу», - констатировала она, подкрепив сообщение фотографией удачной находки.

Другой пользователь Максим Ильин сообщил, что видел место произрастания мелких опят в Боровом Матюшино, но не стал их трогать.

«Сегодня утром увидав это чудо чудесное воспрянул духом, значит пошли родненькие потихоньку! Собирать не стал, подожду пару дней», - отметил он.

Мужчина пояснил, что грибы еще совсем мелкие и растут в небольшом количестве, поэтому ему жалко их трогать. Другая участница группы пожаловалась на клещей.

«Лаишевский район. Бима. Мухоморов очень много, маслята лопухи, больше ничего. И клещи, их очень, очень много. Идя по дороге, не заходя в лес, две штуки сняла со штанов. Будьте аккуратны», - предупредила она.

К концу недели татарстанцы могут опять сходить в лес, поискать грибы. Если теплая погода продержится хотя бы дней пять, то грибы пойдут Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Грибницы высохли из-за засухи»

Почему нет грибов? Этот вопрос мы решили задать лесничим. Мастер леса Матюшинского участкового лесничества Камиль Гиниятуллин подтвердил, что грибов в этом сезоне действительно мало. Это связано с продолжительной засухой.

«Обычно в это время собирали опята и грузди. Белые грибы уже вряд ли появятся, поздно. Дожди прошли, появились мелкие маслята и опята. К концу недели татарстанцы могут опять сходить в лес, поискать грибы и подышать свежим воздухом», - посоветовал он.

Спикер считает, что в этом году погодные условия складываются более благоприятно, чем в засушливом и жарком 2010 году. Тем более что до июльской жары грибы уже были.

Участковый лесничий Столбищенского участкового лесничества Ленар Касимов солидарен с коллегой. Он также считает, что грибов в этом году мало из-за жары и засухи.

«Наше лесничество находится на территории Пестречинского и Лаишевского районов. Сейчас начали встречаться подберезовики и местами – маслята. Белые грибы и опята пока мне не попадались, хотя в предыдущие годы в такое время они уже бывали», - сказал он.

Эксперт пояснил, что грибницы высохли из-за засухи. Он считает, что повторяется ситуация аномально-жаркого 2010 года. Но в отличие от того года в сентябре 2022 года идут дожди. Кроме того, на этой неделе в регионе заметно потеплело. А это значит, что ситуация еще может измениться.

«Если теплая погода продержится хотя бы дней пять, то грибы пойдут. Какие условия должны быть соблюдены для роста грибов? Большая влажность, температура ночью - не менее 8-10 градусов, чтобы земля прогревалась и не остывала ночью. В этом случае идет хорошее развитие грибных спор, и они растут больше. Думаю, что к выходным дням грибы должны появиться», - отметил Касимов.

Комментируя жалобы татарстанцев на клещей, спикер сообщил, что проводит целые дни в лесу, и в этом сезоне не поймал ни одного кровососущего насекомого. Однако лесничий советует грибникам соблюдать все необходимые меры предосторожности. Для прогулок по лесу рекомендует выбирать длинные штаны и обязательно заправлять их в носки, а также отдавать предпочтение закрытой обуви, не забывая про головные уборы – кепки и капюшоны. По возвращению из леса нужно обязательно встряхивать всю одежду.

«Клещи не падают сверху, а поднимаются снизу, при этом они обитают во всех лесах», - заметил Ленар Касимов.

Собеседник «Татар-информа» рекомендовал искать грибы в смешанных лесах.

Антону Бортякову повезло. Зная места, он набрал целую корзину подберезовиков и даже пару шампиньонов Фото предоставлено Антоном Бортяковым

«К концу недели ждите подберезовики и грузди»

В отличие от грибников из паблика казанскому биологу Антону Бортякову повезло. Зная места, он набрал целую корзину крупных подберезовиков.

«На этой неделе я собирал грибы в заведомо болотистой местности, где растут березы. Основу моего грибного урожая составляют подберезовики. Кроме них я нашел белый груздь, пару шампиньонов и несколько сыроежек. Это говорит о том, что пересушенная грибница не успела «проснуться», получив заряд последних дождей. Грибы не являются массовыми», - отметил он.

В сосниках, где обычно растут маслята и рыжики, почва оказалась недостаточно увлажненной. Грибы сейчас встречаются местами, и грибники об этих местах знают, считает спикер. Бортяков отметил, что неурожай грибов случается все чаще из-за изменения климата.

«К сожалению, в последние годы часто бывают периоды затяжных сухих сезонов, которые могут длиться месяц и более. Похожая ситуация была и три года назад, когда были засушливое лето и осень. Тогда грибы надолго задерживали появление плодовых тел. По календарным срокам им было уже пора появиться, но не хватало влаги. Раньше в эту пору можно было собирать белые грибы и грузди», - добавил Антон.

Сейчас в Казань пришло бабье лето. Короткое осеннее потепление - последний шанс у грибов выставить плодовые тела и приступить к размножению, считает он. Однако жадно срывая появившиеся осенние дары природы, люди рискуют лишить себя последующего урожая.

«Грибы размножаются спорами. Те грибы, которые вы забрали из леса и унесли с собой, - фактор, ухудшающий их размножение. Поэтому учителя старой школы учили не трогать перезрелые грибы, лучше оставить на месте. Совсем перезрелый гриб можно нанести на свою обувь - растоптать и этим обеспечить спорам перенос дальше по тропе, в новые места. Такой способ расселения грибов был известен нашим предкам», - сказал Бортяков.

Он также считает, что прошедшие на неделе дожди поспособствуют росту грибов к концу недели. Особенно, если угодья расположены близко к водоемам. Поэтому можно ожидать появления подберезовиков и груздей.

«Может даже дождемся рыжиков, хотя для них сезон заканчивается. Грибы лучше собирать по берегам различных водоемов, как в лесах, так и на полях», - заключил Бортяков.

В этом году много мухоморов красных. Если раньше они всегда встречались с белыми грибами, то в этом году растут пока без них Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Раньше у поселков Илеть, Яльчик, Красногорский и Силикатный везде продавали грибы, а сейчас их нет»

А как обстоят дела с грибами в соседней Республике Марий Эл? С этим вопросам мы обратились к старшему научному сотруднику заповедника «Большая Кокшага» Геннадию Богданову. Эксперт пояснил, что сезон сбора грибов в Марий Эл в этом году начался с конца апреля со строчка обыкновенного. В начале мая начали расти строчок гигантский и сморчковая шапочка. Сморчковые грибы в этом году плодоносили и встречались очень долго. Один из вкусных весенних грибов – рядовка майская (майский гриб) также плодоносил долго. В этом году в Марий Эл местами было обилие подосиновиков, особенно на зарастающих осиной заброшенных полях и мелколесьях на месте вырубок. Первые белые грибы (боровики) начали появляться с 12 июня, а с 14 числа они уже продавались ведерками по пять литров.

Были в этом грибном сезоне подгруздки белые и черные, грузди, лисички. Заготовщики лисичек начали их принимать вдоль основных трасс, но грибов было немного, к середине августа из- за жары и засухи они перестали плодоносить.

«Вновь они начали появляться только 8 сентября. В этом году много мухоморов красных. Если раньше они всегда встречались с белыми грибами, то в этом году растут пока без них. Опята осенние у нас в стране за последние 5-10 лет начинают плодоносить примерно одновременно. В этом году эта дата пришлась на 8 сентября. Из-за жары и сухости в августе многие сухостойные и гнилые стволы были обезвожены и опят было мало, они быстро отошли», - сообщил Богданов.

Почему осенью мало грибов? Ученый это объясняет погодными условиями. Согласно его данным, среднемесячная температура июля и августа в Марий Эл была одинаковой и составила 19,7 градусов тепла. При этом в июле превышение нормы составило 1,3 градуса, а в августе - 3,5 градуса. Самой жаркой за лето оказалась третья декада августа со средней температурой 21,2 градуса. Летом этого года осадков было мало. Выпало 130 мм осадков, что составило 60,5 % от нормы.

«Проехал 18 сентября по Казанскому тракту. Если раньше у поселков Илеть, Яльчик, Красногорский и Силикатный везде продавали грибы, то сейчас их не было. Все сосняки в Марий Эл, когда-то богатые на грибы, сейчас без них», - констатировал биолог.

Для появления белых грибов выпало достаточное количество осадков. Второе условие – дневная температура, которая для оптимального роста должна быть в пределах 10-15 градусов Фото: © «Татар-информ»

«В следующие выходные, а может и раньше, будем дегустировать блюда из белых грибов»

Однако не все так плохо. Природа наконец-то начала получать нужное количество влаги. За последние пять дождливых дней в Марий Эл выпало около 30 мм осадков, а это примерно 150% от нормы за вторую декаду сентября.

«Все заметили, что в чистых сосновых лесах практически нет грибов. В засушливый август и небогатое на дожди начало сентября грибницы наших любимых белых грибов практически засохли. Только в посадках и смешанных лесах за день можно было найти один-три гриба. В осинниках и березняках еще собирали подосиновики, реже - подберезовики. Вот и я набрал чуть больше полведра. Двух грибов хватило, чтобы утолить «грибной голод», остальное отдал соседу», - рассказал Геннадий Богданов.

По его наблюдениям, большинство грибов в лесу крупные, крепкие и без червей. Некоторые жители Марий Эл уже смогли собрать лисички, черные грузди. В окрестностях Старожильска собеседник «Татар-информа» кроме подосиновиков встречал сыроежку ломкую, волнушку розовую, мокруху пурпурную, гриб-зонтик пестрый, чесночник мелкий и мухоморы, которые, по его словам, в последнее время становятся популярными у жителей Мари Эл. Многих интересует - будут ли еще белые грибы?

«Одно условие выполнено: количество осадков для появления белых грибов выпало достаточно. Второе условие – дневная температура, которая для оптимального роста белых грибов должна быть в пределах 10-15 градусов. Для роста грибов, пониженная ночная температура не имеет существенного значения, главное - днем должно быть относительно тепло. Третье условие – время. Сколько дней продлится такая погода с оптимальной для роста белых температурой? Вполне возможно, что в следующие выходные, а может и раньше, мы будем дегустировать блюда из белых грибов», - отметил собеседник.

Геннадий Богданов ждет не только появления белых грибов, но и лисичек. Возможно, еще будут волнушки, моховики ткмно-бурые, черные грузди, краснушки. Также в октябре должны быть зеленушки и серушки. Еще эксперт надеется, что на вязах и осинах появится фламмулина бархатистоножковая – «зимний гриб».