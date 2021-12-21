Лесники Матюшинского лесничества к Новому году вырастили тысячу елок

Около тысячи елок специально к новогодним праздникам вырастили лесники Матюшинского участкового лесничества в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил участковый лесничий Нурсиль Гибадуллин.

«Это базисный лесной питомник, здесь мы в основном выращиваем посадочный материал для озеленения городов и населенных пунктов. Кроме того, у нас есть новогодние плантации. Выращиваем ели европейские и сосны обыкновенные. В этом базисном лесном питомнике мы изреживаем посадки ели колючей. Выращиваем три вида: ель колючую (голубая), ель европейскую и сосну обыкновенную. Планируем реализовать до тысячи штук», – сказал он.

Лесники вырубают к празднику ненужные деревья, которые слишком густо растут или имеют неправильную форму. Их верхушки отпиливаются и идут на реализацию. В лесничестве в основном закупаются постоянные клиенты – и оптовики, и частники. В этом году наблюдается высокий спрос на голубые ели, которые стоят от 1,3 тыс. рублей за метр. К празднику планируется реализовать около 500 таких деревьев.