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Ру Тат
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Экология
21 декабря 2021  10:30
Наталья Рыбакова

Лесники Матюшинского лесничества к Новому году вырастили тысячу елок

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Около тысячи елок специально к новогодним праздникам вырастили лесники Матюшинского участкового лесничества в Татарстане. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил участковый лесничий Нурсиль Гибадуллин. 

«Это базисный лесной питомник, здесь мы в основном выращиваем посадочный материал для озеленения городов и населенных пунктов. Кроме того, у нас есть новогодние плантации. Выращиваем ели европейские и сосны обыкновенные. В этом базисном лесном питомнике мы изреживаем посадки ели колючей. Выращиваем три вида: ель колючую (голубая), ель европейскую и сосну обыкновенную. Планируем реализовать до тысячи штук», – сказал он. 

Лесники вырубают к празднику ненужные деревья, которые слишком густо растут или имеют неправильную форму. Их верхушки отпиливаются и идут на реализацию. В лесничестве в основном закупаются постоянные клиенты – и оптовики, и частники. В этом году наблюдается высокий спрос на голубые ели, которые стоят от 1,3 тыс. рублей за метр. К празднику планируется реализовать около 500 таких деревьев. 

#Новый год
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