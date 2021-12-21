Лесничий рассказал, как татарстанцы могут сохранить ель до Старого Нового года

Эксперт из лесхоза Татарстана дал пять советов татарстанцам, как дольше сохранить живую елку в квартире. Оказывается, для этого ее нужно сначала правильно выбрать на базаре.

«Во-первых, нужно сильно сжать хвою в кулак и провести по всей длине ветки. Если на ладони остались иголки, значит дерево не свежее. Совет второй тоже достаточно прост — нужно согнуть ветку. Если она сразу хрустнет и сломается, значит, дерево не свежее. Недавно срубленная елка сохраняет эластичность», — сообщил ИА «Татар-информ» участковый лесничий Матюшинского участкового лесничества ГКУ РТ «Пригородное лесничество» Нурсиль Гибадуллин.

Совет третий: когда вы принесете ель с базара домой, не нужно ее сразу ставить в теплую комнату. Меняйте температуру постепенно. Сначала надо подержать дерево на балконе. Совет четвертый: нельзя ставить елку рядом с батареей. Лучше всего поставить дерево в горшок с водой или в ведро с влажным песком. Можно в поливочную воду добавить немного сахара. И в-пятых, конец ствола ели лучше очистить на 10-15 см от коры. Так дерево простоит дольше.