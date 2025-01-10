«Леша, прости меня»: виновник гибели друга в ДТП рассказал, как все произошло

Приволжский суд Казани закончил судебное следствие по делу 23-летнего мужчины, который пьяным сел за руль дядиной машины и совершил ДТП. Один из его пассажиров – его друг – погиб на месте, остальные получили травмы. Подробности в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Приволжский суд Казани закончил судебное следствие по делу 23-летнего мужчины, который пьяным сел за руль и совершил ДТП

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Помню, как мы входим в поворот, как ударяюсь о бордюр, как летим под мост»

Приволжский суд Казани допросил 23-летнего Артура Рашитова, который сел пьяным за руль дядиной машины, не имея при этом водительских прав. Его обвиняют в нарушении ПДД, совершенном лицом в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

19 июня прошлого года Артур встретился во дворе с друзьями и выпил. Через какое-то время к празднику присоединился его двоюродный брат, он приехал на машине своего отца. Компания собралась отвезти домой подругу, за руль посадили Артура Рашитова. Не справившись с управлением на большой скорости, «Лада» заскочила на бордюр, после чего влетела в опору моста и перевернулась. От полученных травм 31-летний пассажир легковушки скончался на месте аварии. Остальные четверо находившихся в машине, в том числе водитель, были госпитализированы.

Артуру Рашитову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Мать погибшего в ДТП Алексея Мазуренко на заседание сегодня не пришла.

На допросе в суде Артур Рашитов подтвердил, что в тот день был пьян, что полностью признает свою вину, и рассказал о событиях того дня.

«Полностью признаю, раскаиваюсь. Это было лето, в июне. Я двигался по проспекту Победы с превышенной скоростью, скорость была около 105 километров в час. Я помню, как мы начали входить в поворот, помню, как ударяюсь о бордюр и мы залетаем под мост. Сознание я не терял. Я вылез из машины и начал вытаскивать первой нашу подругу из машины. Подошли люди, сказали: ’’Присядь, у тебя травма’’. Я присел и начал успокаивать подругу, прохожие помогли вытащить друзей и вызвали скорую. Нас всех госпитализировали», – рассказал он.

Не справившись с управлением на большой скорости, «Лада» заскочила на бордюр, после чего влетела в опору моста и перевернулась Фото: t.me/prokrt

«Тетя Света, простите меня, Леша, прости, ты был моим другом»

После того как Рашитов вышел из больницы, он встретился с матерью погибшего друга.

«Мы с ней поговорили, вроде бы все было хорошо. Потом, через какое-то время я встретил ее на улице, хотел предложить какую-то помощь или компенсацию. Она сказала, что болеет и торопится домой, отказалась от предложения. Потом мой адвокат к ней приезжал, но ее не было дома. Мои родители приходили к ней несколько раз, давали какую-то сумму, но я еще не успел ей ничего компенсировать», – дополнил подсудимый.

С другими пострадавшими по делу было легче, по словам Артура Рашитова, он купил каждому то, что они просили, и помирился.

«В день трагедии я выпил пять бутылок пива по 0,5 литра. Остальные пили водку, поэтому я и сел за руль. Чувствовал себя нормально. Раньше ездил на машине только по деревенским дорогам, прав у меня не было», – отметил подсудимый.

В суде Артур Рашитов объяснил: особого повода для праздника не было, просто давно не виделись с друзьями. У Артура есть маленький ребенок, который сейчас живет с матерью.

«Виноват перед тетей Светой, перед Алексеем – он моим другом был. Хочу извиниться, очень сильно раскаиваюсь», – подытожил он.

В ближайшее время Артур Рашитов выступит с последним словом, а потом суд вынесет ему приговор.