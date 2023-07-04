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Григорий Лепс передал участнику СВО 1 млн рублей за уничтоженный Leopard
Певец Григорий Лепс заявил, что передал бойцу из зоны СВО 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Я ответил за свои слова», — говорится в подписи к ролику с обладателем премии.
Боец с позывным Веном на видео подтверждает получение денег.
Напомним, что такую же премию ранее учредил основатель группы «Земляне». Поддержали эту идею многие российские звезды, которые для этих целей согласились поделиться своими гонорарами.
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