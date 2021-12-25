Леонтьев о поражении во Владивостоке: Сегодня у нас не получилось большинство

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение во Владивостоке по буллитам (2:3) от «Адмирала», посетовав и на неважное большинство, и на плохое исполнение буллитов.

«Сложный поединок. Сегодня у нас не получилось большинство. А так общий настрой и заряженность каждого бойца сегодня была видна. Старались, играли на результат. Заработанный балл, я считаю, хорошим результатом в этой сложнейшей битве», – сказал специалист.

Леонтьев объяснил, как нижнекамцы приспосабливаются к разнице во времени.

«Мы стараемся жить по московскому времени. Исходя из этого и планируем свой распорядок дня. Я общался с ребятами. Пока более-менее еще терпимо. Конечно, тренировки в 3-4 часа ночи по местному времени свой отпечаток накладывают», – резюмировал наставник нижнекамцев.

Он рассказал, что его команда играет с высокой мотивацией.

«Топливо одно – это желание доказать, что мы настоящие бойцы и спортсмены», – сказал Леонтьев.