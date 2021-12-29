Леонтьев о поражении в Новосибирске: Пропустили в овертайме из-за большого желания забить

«Нефтехимик» пропустил в овертайме из-за большого желания забить шайбу. Такое мнение главный тренер нижнекамского хоккейного клуба Олег Леонтьев высказал после поражения в Новосибирске от «Сибири» со счетом 2:3.

«Напряженный матч был. Держал в напряжении до конца. Ребята создавали хорошие голевые моменты, комбинации красивые, самоотверженная игра с обеих сторон. Никто не хотел проигрывать, но в овертайме упустили контратаку, – посчитал специалист. – Наверное, от большого желания забить и победить, так сложилось, что пропустили гол».

Несмотря на это Леонтьев поздравил своих подопечных с хорошим выездом: «8 из 10 очков».

Наставник нижнекамцев признал, что несколько раз его команда сыграла позиционно неправильно.

«Любой игрок, который находится на льду, опасен. Нужно правильно играть в своей зоне, тогда не будет таких подключений», – рассказал главный тренер.



Наставник объяснил, что американский форвард Дэн Секстон отсутстововал на сегодняшнем матче из-за небольного повреждения. «Дня через три-четыре он восстановиться и будет в нашем коллективе», – сказал Леонтьев.



Своих чешских защитников Кнота и Клока тренер назвал ключевыми игроками. «Это их стиль игры. Не скажу, что расслабленность, но на самом деле все под контролем. На самом деле мы очень рады, что продлили с ним контракты. Это наши ключевые игроки», – резюмировал наставник нижнекамцев.