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Спорт
29 декабря 2021  20:25

Леонтьев о поражении в Новосибирске: Пропустили в овертайме из-за большого желания забить

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«Нефтехимик» пропустил в овертайме из-за большого желания забить шайбу. Такое мнение главный тренер нижнекамского хоккейного клуба Олег Леонтьев высказал после поражения в Новосибирске от «Сибири» со счетом  2:3.

«Напряженный матч был. Держал в напряжении до конца. Ребята создавали хорошие голевые моменты, комбинации красивые, самоотверженная игра с обеих сторон. Никто не хотел проигрывать, но в овертайме упустили контратаку, – посчитал специалист. – Наверное, от большого желания забить и победить, так сложилось, что пропустили гол».

Несмотря на это Леонтьев поздравил своих подопечных с хорошим выездом: «8 из 10 очков».

Наставник нижнекамцев признал, что несколько раз его команда сыграла позиционно неправильно.

«Любой игрок, который находится на льду, опасен. Нужно правильно играть в своей зоне, тогда не будет таких подключений», – рассказал главный тренер. 

Наставник объяснил, что американский форвард Дэн Секстон отсутстововал на сегодняшнем матче из-за небольного повреждения. «Дня через три-четыре он восстановиться и будет в нашем коллективе», – сказал Леонтьев. 

Своих чешских защитников Кнота и Клока тренер назвал ключевыми игроками. «Это их стиль игры. Не скажу, что расслабленность, но на самом деле все под контролем. На самом деле мы очень рады, что продлили с ним контракты. Это наши ключевые игроки», – резюмировал наставник нижнекамцев. 

#ХК Нефтехимик
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