«Нефтехимик» проиграл в Новосибирске в овертайме

Нижнекамский «Нефтехимик» завершил игровую программу на 2021 год. В Новосибирске нижнекамцы со счетом 2:3 уступили в овертайме «Сибири».

Хозяева занимали шестое место, гости — седьмое. Обе команды изо всех сил борются за место в первой восьмерке, дающее право сыграть в плей-офф. Поэтому матч был очень важен для соперников. Добавим, что сегодня в роли соперников выступили два финских вратаря — Харри Сятери у хозяев и Франс Туохимаа у гостей.

В первом периоде команды имели примерно равные шансы на успех, атаковали много обе команды. Гости в итоге перебросали хозяев, броски в створ ворот 8-14. Поэтому вполне логично, что первая шайба влетела в ворота «Сибири». Павел Порядин из угла сделал идеальную передачу на пятачок набежавшему Евгению Митякину, бросок в касание — 0:1.

Вскоре после начала второй трети матча у нижнекамцев был хороший шанс увеличить свое преимущество, но два подряд удаления в рядах сибиряков гости не использовали. Тут и сработал неписанный закон обратной связи: не забиваешь ты — забивают тебе. Александр Шаров на пятачке откликнулся на передачу партнера, 1:1.

В третьем периоде при таком счете страсти на льду предсказуемо накалились, пошли драки. И тут первыми вышли вперед хозяева, сделал это хорошим кистевым броском со средней дистанции Егор Аланов, 2:1. Но не прошло и двух минут, как нижнекамцы восстановили равновесие. Неожиданный бросок Вячеслава Лещенко из правого круга вбрасывания, 2:2. Этот форвард забивает пятый матч подряд, как только пришел в «Нефтехимик» из «Витязя».

Победитель матча в итоге был определен в овертайме, где удача улыбнулась новосибирцам, реализовавшим выход «три в один», 3:2.

«Сибирь» (Новосибирск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). Шайбы забросили: Шаров (28), Аланов (55), Йокипакка (63) — Митякин (19), Лещенко (57). Штраф: 10-6.

«Нефтехимик»: Туохимаа. Сидоров — Клок, Хайруллин — Митякин — Порядин; Воробьев — Кнот, Шафигуллин — Е.Попов — Бикмуллин; Севостьянов — Березин, Д.Попов — Галимов — Лещенко; Шутов, Гиматов — Чивилев — Артюхин.

После 44 матчей в активе нижнекамцев стало 45 очков, седьмое место. 3 января «Нефтехимик» примет дома нижегородское «Торпедо».