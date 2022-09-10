Леонтьев о проигрыше «Динамо»: Будем надеяться, скоро преодолеем этот кризис

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнее поражение от минского «Динамо» (1:5), признав, что команда находится в кризисе. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Несмотря на такой счет, я всегда поддерживаю ребят и верю, что мы выйдем из этой ситуации. Конечно, можно сказать, что были сильные соперники. И Минск — это совсем не та команда, что была в прошлом сезоне. Очень серьезный коллектив там собрался, но всё равно…» — констатировал специалист.

«То, что у нас были моменты и по броскам перебросали, говорит о том, что матч мог перевернуться. Но всё это отговорки в пользу слабых и бедных. Надо выходить и, стиснув зубы, за команду, друг за друга биться. Легких матчей не бывает. Каждая игра — это отдельное сражение. И это сражение нужно выигрывать, преодолевая себя. Пока мы все где-то рядом, чего-то не хватает. Будем надеяться, что скоро преодолеем этот кризис», — добавил Леонтьев.

Вместе с тем наставник нижнекамцев заявил, что упаднических настроений в команде нет. «Обстановка нормальная, рабочая. Никто голову пеплом не посыпает. В плане психологии и морального духа — всё хорошо. Никаких панических, пораженческих настроений нет. Сегодня с утра здорово откатали раскатку, готовились к битве, но хоккей — такая игра, где любой нюанс может качнуть результат в ту или иную сторону», — убежден он.

Кроме того, Леонтьев признал проблемы нижнекамцев с реализацией голевых моментов. «Там были две контратаки и высокая реализация у соперника. У нас не было потери концентрации. По голевым моментам мы с соперником были почти вровень. Проблемы в реализации бывают от большого желания, а бывают от спешки. Хочется скорее забить. Не идет. Бывает, залетает и с острого угла, а бывает, что момент прекрасный („один в ноль“, „два в один“), и перед воротами у нас игроки оставались, но попадали во вратаря. Хладнокровие и мастерство — решающие факторы», — подытожил он.