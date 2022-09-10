«Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд

Стартовав в чемпионате КХЛ с трех кряду поражений на выезде, сегодня нижнекамский «Нефтехимик» в первом домашнем матче со счетом 1:5 уступил минскому «Динамо».

Первый период прошел в очень активной и равной борьбе, что и отразило табло, 1:1. Первыми свой шанс использовали минчане, когда Седрик Пакетт преуспел на добивании, 0:1. Отыгрались нижнекамцы всего через пару минут — Вячеслав Лещенко не промахнулся с убойной позиции, 1:1. Страсти в игре накалились, несколько очень жестких столкновений едва не переросли в масштабные драки.

Во втором периоде соперники не сыграли и двух минут, как гости вновь вышли вперед. Это Сергей Сапего ловко подставил клюшку на пятачке, 1:2. Еще через пять минут «Динамо» повело уже 3:1, Райан Спунер в касание с двух метров попал под планку. Счет отражал логику игры: гости переигрывали хозяев, были быстрее и агрессивнее. Начались драки.

Продолжились рукопашные и в третьем периоде. Минчане в большинстве сделали счет 1:4, на добивании отличился Брендон Козун. В концовке нижнекамцы сняли вратаря, но изменить итог им не удалось, еще и пятую шайбу пропустили они в пустые ворота. Четвертое подряд поражение «Нефтехимика».

В следующем туре 12 сентября нижнекамцы сыграют дома с нижегородским «Торпедо».

«Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — «Динамо» (Минск, Белоруссия) — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2).

Шайбы забросили: Лещенко (16) — Пакетт (13), Сапего (22), Спунер (27), Козун (48), Пинчук (60).

Штраф: 10–16.

«Нефтехимик»: Судницын; Овитю — Воробьев, Порядин — Митякин — Лещенко; Петрищев — Сидоров, Паршин — Чивилев — Камара; Гончаров — Леонтьев, Бучек — Е. Попов — Назаров; Кашников — Шерстобитов, Гиматов — Галимов — Купцов.